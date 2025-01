Bruttissima notizia per il Grande Fratello. Il giorno dopo la puntata del reality show di Canale 5 è arrivata una comunicazione allarmante per Alfonso Signorini e company. I concorrenti, qualora venissero messi al corrente, non potrebbero certamente sprizzare di gioia. Una situazione da monitorare, ma che starebbe preoccupando i vertici Mediaset.

Nella casa del Grande Fratello la notizia non si è ancora saputa, ma fuori sì eccome. E per il conduttore di Canale 5 si prefigurano tempi durissimi. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo in questi giorni e per quale ragione la situazione sta diventando pericolosa per il presentatore.

Leggi anche: “Decisione clamorosa”. Grande Fratello, un altro colpo di scena: la notizia appena arrivata su Jessica





Grande Fratello, allarme rosso per Signorini: cosa ha saputo

La notizia sul Grande Fratello ha coinvolto gli ascolti televisivi, che sono stati assolutamente improduttivi. La concorrenza ha avuto la meglio e per Signorini e i concorrenti si prefigurano problemi. Mediaset non ha ancora commentato, ma la reazione non sarebbe ovviamente positiva.

Su Rai 1 Il conte di Montecristo ha avuto un seguito straordinario, avendo ottenuto 5 milioni e 5mila telespettatori con share del 26,88% dei voti. Il GF non è andato oltre i 2 milioni e 260mila telespettatori con share appena del 17,03%. Dunque, c’è stata una differenza colossale di 10 punti percentuali. E c’è chi ipotizza che nella prossima puntata in diretta possa andare pure peggio, dato che non ci sarà il grande interesse legato alle dinamiche di Jessica e Helena, con le due che ormai sono uscite.

Ancora un flop per il Grande Fratello, che dovrà sudare molto per provare ad impensierire la concorrenza della Rai.