Helena Prestes non è più una concorrente del Grande Fratello. La puntata del 13 gennaio è stata decisiva per il percorso della modella brasiliana nel reality di Canale 5 e si è conclusa con una notizia inaspettata per tutti, non solo per lei che è da sempre una delle protagoniste della casa. E infatti questa eliminazione ha letteralmente spiazzato tutti, dal conduttore Alfonso Signorini alle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi passando per tutto il pubblico in studio, ex inquilini compresi.

Per non parlare della delusione dei fan, che subito dopo il verdetto hanno iniziato a cercare falle nel televoto, a loro dire impossibile. Ma i fatti sono questi: nel testa a testa Shaila Gatta ha avuto la meglio su Helena. La ex velina ha ovviamente esultato appena capito di essere salva, ma nonostante le tante discussioni che avevano coinvolto Helena nella Casa, l’esito del televoto ha generato grande stupore anche tra tutti gli inquilini.

GF, cosa è successo nella casa dopo l’uscita di Helena

Anche perché Helena nel corso di questi mesi è stata diverse volte la preferita dal pubblico. “Ci siamo rimasti tutti. Ma Helena ovviamente se non fosse successa questa cosa non sarebbe mai uscita – ha provato a spiegare Stefania Orlando – Non sarebbe mai uscita, poi è ovvio che questa cosa l’ha penalizzata. È stata una cosa comunque forte. E comunque fra loro due era uno scontro da titani, capito cosa voglio dire? Sono comunque le due donne protagoniste di questa edizione a mio avviso”.

“Era una cosa molto molto tosta, infatti l’ha detto anche Alfonso, ‘questa è la nomination più forte che abbiamo avuto fino a oggi’”, ha detto ancora Stefania aggiungendo che non si aspettava che uscisse proprio la modella. “Sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti. Purtroppo penso che quell’episodio abbia pesato sul giudizio del pubblico”.

Lele: “Mi dispiace (per Helena)”

Javier: “Eh cazzo”

Stefania: “Helena ovviamente se non fosse successa questa non sarebbe mai uscita, questa cosa l’ha penalizzata”

Javier: “Anche secondo me”



Hele già ci manchi 💔#grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/6g0l78Wkpy — sisonokevin (@si_sonokevin) January 14, 2025

Stefania Orlando così come Javier Martinez, rimasto malissimo per il verdetto, è convinta che “di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello”. Anche Amanda Lecciso non l’ha presa bene e ha pianto per diversi minuti consolata da Javier ed Emanuele. Interrotto il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, comunque, tutti i concorrenti su impulso del pallavolista hanno dedicato un brindisi a Helena. Un gesto che molti fan hanno giudicato falso, visti gli attriti passati.