I fan di Helena Prestes ancora si devono riprendere dalla puntata del 13 gennaio del Grande Fratello. Contrariamente a quanto dicevano i sondaggi, la maggior parte dei voti si sono concentrarti proprio sull’eliminazione della modella brasiliana e così, verso il termine della diretta, Shaila Gatta ha avuto la meglio. Nel testa a testa finale tra due delle grandi protagoniste di questa edizione, la ex Velina ha esultato.

Esultato al punto da infastidire anche Alfonso Signorini, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Tornando a Helena, subito dopo la sua inaspettata eliminazione, ha raggiunto studio del Grande Fratello, ma il conduttore l’ha salutata velocemente dicendole che l’avrebbe accolta giovedì, per dedicarle più tempo.

Leggi anche: “No, risparmiaci questa cosa”. Grande Fratello, Signorini critica Shaila dopo l’uscita di Helena





GF, la mossa di Helena all’alba

È stata però intercettata dalle telecamere fuori dalla porta rossa, dove è scoppiata in lacrime. Ha ringraziato il pubblico che l’ha sostenuta in tutti questi mesi e giudicato questa esperienza “molto bella” ma ha anche ammesso di essere “un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata”.

Non solo per i suoi fan, che hanno subito alzato la polemica sulla veridicità del televoto, anche che de anche per i suoi compagni d’avventura questa uscita di scena è stata totalmente inaspettata. Giovedì, in studio, Helena avrà modo di confrontarsi con loro e raccontarsi a 360 gradi a Signorini ma nel frattempo gli Heleners l’aspettano a braccia aperte anche sui social.

Helena che all'alba inizia a seguire su instagram Javier ed Amanda❤️😭#grandefratello #Heleners — Michela♒️❄️ (@Klaroline301) January 14, 2025

E a proposito di social, qualcuno ha notato una mossa fatta all’alba di martedì 14 gennaio, quindi poche ore dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. Appena ripreso possesso dei suoi canali social, Helena ha iniziato a seguire due compagni: Amanda Lecciso e Javier Martinez, ha scritto un’utente. E subito qualcuno fa notare come il pallavolista l’abbia fatta innamorare, nonostante tutto…