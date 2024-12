“Che cosa ci stanno nascondendo?”. Al Grande Fratello nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso che riguarda l’ex velina di Striscia la notizia Shaila Gatta e il modello milanese Lorenzo Spolverato. Tutto parte da una breve clip “censurata”. I due innamorati si trovano sotto le coperte. Si scambiano alcune battute, poi dalla regia viene tolto l’audio. Una parte della loro conversazione, però, è comprensibile, e da quelle frasi i telespettatori hanno costruito diverse ipotesi.

Per provare a capire meglio, bisogna fare un breve passo indietro. In questo momento, la relazione all’interno della casa tra Lorenzo e Shaila sta vivendo un periodo molto particolare. Tutto è cambiato dopo la visita a sorpresa della mamma della ballerina, la signora Lucia, che ha voluto mettere in guardia la figlia nei confronti del suo nuovo fidanzato. “Lorenzo non è una brava persona”, ha dichiarato la mamma di Shaila in diretta. Poi, all’orecchio della figlia, ha bisbigliato: “È gay, lo dicono tutti”.

“Nascondono cose”. Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: strani discorsi prima in confessionale e poi a letto

Lucia ha anche invitato la figlia a tornare ad essere libera come lo era il 16 settembre, giorno in cui è iniziato il reality. Secondo la mamma di Shaila la relazione con Lorenzo impedirebbe alla figlia di emergere. Dopo la diretta, Lorenzo ha riflettuto a lungo e ha dichiarato di voler far cambiare idea alla sua possibile futura suocera. Ma adesso c’è dell’altro.

E veniamo alla clip censurata. “Tu sei tremenda,” dice Lorenzo a Shaila. “Io sono tremenda, ma pure tu sei tremendo, amore mio”, risponde lei. E ancora il modello: “Sì, ma io porto tutto a carte scoperte, Shaila. Cioè, ti porto in confessionale apposta per quella roba, capisci? Tra me, te e loro, che non vedrà nessuno, che è una ca**ta”. “Come non la vedrà nessuno?”, domanda Shaila. E Lorenzo risponde: “Gliel’ho detto al GF prima di entrare”. Poi la regia del Grande Fratello ha tolto l’audio.

“Ma che cavolo censurate? Che cosa ci nascondono?”. Sul web è scoppiata la protesta del pubblico, che voleva capire meglio di cosa stesse parlando Lorenzo. A cosa si sarà riferito? Sui social c’è chi ipotizza che il modello milanese possa aver fatto chiarezza sul presunto segreto che lo riguarda. Altri, invece, pensano a qualche episodio controverso avvenuto all’interno della casa.