Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attore delle serie tv. La figlia dell’attore, scrittrice televisiva e fumettista Maggie Mull, ha detto che suo padre è morto a casa giovedì dopo “una valorosa lotta contro una lunga malattia”. Attore, ma anche chitarrista e pittore, ha raggiunto la fama nazionale con un ruolo ricorrente nella soap opera Mary Hartman di Norman Lear e con il ruolo da protagonista nello spin-off Fernwood Tonight, in cui interpretava Barth Gimble, il conduttore di un talk show satirico.

“Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile e anche per aver realizzato spot pubblicitari per il Red Roof Inn”, ha detto Maggie Mull in un post su Instagram. “Troverebbe quella battuta divertente. Non era mai divertente. Mio padre mancherà profondamente a sua moglie e sua figlia, ai suoi amici e colleghi, agli altri artisti, comici e musicisti e – segno di una persona davvero eccezionale – a molti, molti cani”.





L’attore Martin Mull è morto all’età di 80 anni

Martin Mull è morto all’età di 80 anni. Noto per i suoi capelli biondi e i baffi ben curati, l’attore è nato a Chicago, è cresciuto in Ohio e Connecticut e ha studiato arte a Rhode Island e Roma. Ha unito la sua musica e la sua comicità nei club alla moda di Hollywood negli anni ’70. “Nel 1976 ero un chitarrista e un comico che appariva al Roxy sulla Sunset Strip quando Norman Lear entrò e mi ascoltò”, ha detto Martin Mull all’Associated Press nel 1980.

“Mi scelse come picchiatore della moglie in Mary Hartman, Mary Hartman. Quattro mesi dopo sono stato creato per il mio show”. Negli anni Ottanta è apparso in film come Mister mamma del 1983, e Signori, il delitto è servito, e negli anni Novanta ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv Pappa e Ciccia, in Italia trasmessa su Canale 5 dal 12 ottobre 1992 al 1998 e in Sabrina vita da strega.

In seguito ha interpretato il ruolo dell’investigatore privato Gene Parmesan nella sitcom Ti presento i miei ed è stato nominato per un Emmy nel 2016 per un ruolo da ospite in “Veep”, Vicepresidente incompetente.

“Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto su ‘Veep'”, aveva detto Martin Mull all’AP dopo la sua nomina. “Martin è stato il migliore”, ha detto il regista di “Bridesmaids” Paul Feig in un post di X. “Così divertente, così talentuoso, un bravo ragazzo. Sono stato abbastanza fortunato da recitare con lui al The Jackie Thomas Show e ho apprezzato ogni momento trascorso con una leggenda. Fernwood Tonight ha avuto un’influenza così grande nella mia vita”.