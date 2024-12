Lutto a Canale 5. Una triste notizia ha colpito Tu si que Vales. È morto per un malore l’artista che tanto ha fatto divertire il pubblico. La tragedia è avvenuta proprio nel giorno di Natale, ma la conferma è arrivata oggi. Oltre ad essere stato il protagonista di una delle trasmissioni più popolari di Mediaset, per lui si parlava anche della possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Lutto nel mondo della televisione e dello spettacolo. Tra le tante persone che lo ricordano oggi c’è anche il titolare di un’attività di cui era assiduo cliente: “Entrava in negozio anche solo per scambiare due chiacchiere. Mi raccontava della sua vita, dei quasi 40 anni di lavoro nella ristorazione e poi delle sue passioni, come appunto quella della danza. Era un carissimo cliente. Mancherà a tutti”.

Se ne è andato Giovanni Lepori, romano 69enne che nel 2022 partecipò a Tu si que vales, vincendo un premio particolare, la Scuderia Scotti. Il pubblico del talent show lo ricorda bene. Lepori conquistò la giuria durante la finale con l’esibizione sulle note del film “La febbre del sabato sera” e si aggiudicò una coppa di maiale e un viaggio in business class per Rio de Janeiro. Lepori era entrato nel cuore del pubblico. In tanti lo ricordano anche perché dopo la vittoria chiese a Maria De Filippi di poter partecipare a Uomini e Donne.

La tragica notizia è stata confermata dal Messaggero. Lepori era in pensione dopo aver lavorato a lungo in una pizzeria di Trastevere, a Roma. La mattina del 25 dicembre sarebbe stato colpito da un malore, come riporta il quotidiano della capitale.

Giovanni Lepori a Tu si que vales ebbe la meglio sugli altri due concorrenti, Roberto Maurici e Valter La Mantia. Fece sorridere i giudici e i telespettatori di Canale 5 anche con il racconto della sua vita sentimentale: svelò di essere fidanzato con una ragazza rumena di 36 anni, Nicoletta, ma pur di entrare a far parte di Uomini e Donne, si era detto disposto a lasciarla. “Devi mollare la 36enne, per venire a Uomini e Donne non devi essere fidanzato”, gli spiegò Maria De Filippi. “Vorrei farla ingelosire, ma ok, la mollo”, disse lui.