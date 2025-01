Grande Fratello, Lorenzo si scaglia contro Helena. Ancora scintille nella Casa. La modella brasiliana è stata spesso al centro di dinamiche, polemiche, attacchi, discussioni e vere e proprie liti. Il culmine si è avuto quando Helena si è scontrata, quasi fisicamente, con Ilaria Galassi e poi con Jessica Morlacchi. Alla fine, probabilmente, sono stati questi eccessi a spingere molti spettatori ad eliminarla.

Tuttavia non tutti la pensano allo stesso modo sul suo conto. Ad esempio sia Amanda Lecciso sia Stefania Orlando hanno difeso più volte Helena. In ogni caso, appena la modella ha abbandonato la Casa Lorenzo Spolverato ha voluto commentare il suo percorso nella Casa insieme agli altri inquilini. In particolare il modello ha chiesto: “Perché Helena ha scritto a me e non a Luca prima di entrare nella casa?”.

Lorenzo contro Helena: “Ha usato anche me…”

Inizialmente Helena e Lorenzo si sono avvicinati nella Casa, ma col tempo Lollo ha cambiato idea sulla modella. Alfonso ha cercato di rispondere alla sua provocazione: “Lei ha già fatto molti programmi, sapeva che facendo una coppia qui avrebbe funzionato. Ovvio che ha contattato te e non Luca, tu un po’ le piacevi e ha puntato su un cavallo”. “Perché? Non c’era un sentimento reale da parte sua, magari un’attrazione e due risate” il commento di Lorenzo.

“Ha scelto te perché sei un brillante, per il tuo carattere”, ha detto Bernardo. “Lei aveva bisogno di me, perché? Per emergere, mi ha usato – ha concluso il suo ragionamento Lorenzo – Voleva uscire fuori, quindi l’ha fatto solo per sé stessa“. E Shaila è d’accordo: “Buongiorno, Lorenzo”. Le parole dei concorrenti hanno scatentato numerosi commenti nel pubblico.

indovinate di chi sta parlando Lollo il protagonista? lui soffre l'uscita di helena più di chiunque altro in quella casa pic.twitter.com/7yyaX0b3fJ — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 14, 2025

“Indovinate di chi sta parlando? Della protagonista, quanto la soffre” dice un utente. “Lui è ossessionato” fa un altro e poi: “Neanche dopo che è uscita smette di parlare di lei”, “Ancora?”, “Questi hanno avuto visibilità solo grazie a Helena, altrimenti erano il nulla cosmico“, “Perché non si gode la vittoria al televoto della sua amata anziché parlare di Helena?”, “Basta, ma non ha altri argomenti?”, “Non sa quali dinamiche inventarsi ora che è uscita”, “Che montato”, “Lui resta un manipolatore”. Insomma in tanti non hanno apprezzato le parole di Lorenzo su Helena.

