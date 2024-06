Grandi cambiamenti in vista per Avanti un Altro, lo storico game show di Canale 5, che nella prossima stagione dovrà fare a meno di una presenza storica e fondamentale. Lascerà il programma per approdare sul Nove, dove è molto probabile che tornerà a collaborare con Amadeus nella rinnovata edizione de La Corrida. A mollare Paolo Bonolis è Stefano Vicario che con Amadeus ha già dimostrato di essere vincente, avendo ottenuto grandi successi al Festival di Sanremo a partire dal 2020.

Tuttavia, il doppio impegno sarebbe impossibile, poiché Avanti un Altro si registra a Roma, mentre La Corrida si terrà a Milano. Ma non è l’unica grande novità del programma. Il game show di Canale 5 dovrà quindi puntare su un nuovo regista, il cui nome non è ancora stato ufficializzato. Inoltre, ci saranno alcuni ritocchi anche nel cast, come segnala l’informatissimo TvBlog.





Avanti un altro, il regista Stefano Vicario lascia e va a Nove

In particolare, sono in corso trattative con Flavia Vento, che potrebbe entrare nel ‘salottino’ del programma con il compito di porre domande ai concorrenti sui misteri dell’universo. Tra le assenze spiccherà quella di Claudia Ruggeri, meglio conosciuta come Miss Claudia, che fa parte della squadra fin dall’esordio della trasmissione.

La sua assenza è dovuta a un motivo lieto: è in dolce attesa. Per sostituirla, il programma prevede di alternare diverse miss durante le puntate. Le nuove puntate, la cui registrazione inizierà a settembre, saranno più di cento e copriranno oltre tre mesi di programmazione a partire da gennaio 2025. Si prevede di continuare con la messa in onda della versione ‘story’ nei fine settimana.

Non è esclusa inoltre la realizzazione di uno speciale in prima serata, per deliziare ulteriormente i fan del programma. Con queste novità, Avanti un Altro si prepara a una stagione ricca di sorprese e cambiamenti, confermandosi uno dei pilastri del preserale di Canale 5.