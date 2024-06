È diventato papà per la seconda volta: è nato il figlio Romeo, il primo con l’attuale compagna Martina Bottiglieri. L’irriverente volto della musica italiana aveva già visto entrare in famiglia una femminuccia, la piccola Perla Blue, avuta con la ex fidanzata Tiffany Fortini. L’annuncio della nascita è stato fatto con un post su Instagram, una settimana dopo l’arrivo del bambino.

Anche se piuttosto riservato sulla sua vita privata, Emis Killa ha deciso di condividere con i follower l‘arrivo del suo secondo figlio. Il piccolo Romeo è nato lo scorso 18 giugno, ma la notizia è stata data con circa una settimana di distanza, pubblicando sul profilo Instagram una storia, in cui si legge: “Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024, è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”.

Il cantante papà bis: è nato Romeo

Anche la neo mamma, Martina Bottiglieri, ha comunicato la bella notizia condividendo alcuni scatti del parto sui social, dalla manina del piccolo alla tutina, scrivendo: “Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa”.

Il rapper è diventato padre per la prima volta nel 2018, quando è nata la figlia Perla Blue, avuta con la ex compagna Tiffany Fortini. È sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, decidendo di condividere pochissime informazioni sulla piccola. Un’idea che ha mantenuto anche con il secondo figlio, Romeo, di cui ha dato notizia della nascita una settimana dopo.

La madre del piccolo appena venuto al mondo è Martina Bottiglieri, classe 1992, a cui sarebbe legato da oltre due anni. Il primo breve video insieme, postato su TikTok, risale infatti al 2022. Il rapper aveva scelto di rivelare il sesso del bebè in arrivo ospite di Alessandro Cattelan.