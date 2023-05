Verissimo, Michele Bravi a cuore aperto annuncia di essere innamorato e il suo nuovo fidanzato. Così mentre il giudice di Amici si prepara alla finale che andrà in onda stasera, domenica 14 maggio. Finale che si annuncia ricca di colpi di scena come testimonia la lettera che Arisa ha mandato a Wax, augurandogli di vincere la finale: “Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio di infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre”.

“Per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro, si è fatto avanti. Perché è troppo grande per ascoltare le paure”. Arisa, insomma, ha il suo favorito come anche Rudy Zerbi che scommette su Angelina: “Angelina l’ho ammirata e ascoltata tutto l’anno. Ci sono cantanti e ci sono artisti, i cantanti sono tanti e gli artisti sono pochi. Angelina è già un’artista, lei vive di musica. Lei è musica, mi piace tutto quello che fa, mi piacciono anche molto i suoi inediti”.





Michele Bravi, a Verissimo confessa di essere innamorato

E ancora: “Per la prima volta forse dopo un anno ho occasione di dire che Angelina mi è sempre piaciuta tanto, mi piace tanto e se vincesse Amici sarebbe una bellissima cosa non solo per lei ma per la musica”. Musica che è nel cuore e nelle vene di Michele Bravi che, nel corso della sua intervista a Verissimo, il cantante risponde alle domande di Silvia Toffanin riguardo un possibile interesse amoroso.

“Spesso parli d’amore nelle tue canzoni. La volta scorsa mi hai detto che non ascoltavi più le canzoni pesanti, confermi?”, chiede la conduttrice. Michele Bravi confessa che è presente una persona nella sua vita: “È un periodo in cui mi sento tanto pieno di amore. Sono molto felice adesso. Quando hai una cosa bella, la racconti”.

E conclude: “C’è una persona al mio fianco e si sta creando una bella realtà, un bel fuoco, anche per le cose che sto scrivendo. Ho voglia di scriverlo questo momento, è bello dirlo”. Insomma, quella di Michele Bravi a Verissimo sembra un’ammissione: è innamorato ed ha un nuovo fidanzato, chi sarà il fortunato? Il nome potrebbe uscire tra non molto ma, a quanto pare, sembra si tratti di una persone molto conosciuta, un vip del mondo dello spettacolo. Voci, per ora, che è bene dire non trovano conferma. Chissà che presto Michele non deciderà di raccontare tutto.