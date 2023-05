Notizia davvero importante su Amici 22 e soprattutto sui giudici Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Infatti, è arrivata una clamorosa segnalazione nelle scorse ore e ora il pubblico non sta facendo altro che parlare di questo. Serviranno sicuramente ulteriori informazioni per avere un quadro della situazione più chiaro, ma già ciò che è venuto fuori adesso è abbastanza solido. Nonostante si sia tentato in tutti i modi di nascondere i loro nomi, si è scoperto proprio tutto.

La news su Amici 22, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè è arrivata tramite Deianira Marzano. L’influencer è infatti stata contattata da una fan del talent show di Maria De Filippi ed ecco che è spuntata fuori una possibile verità inaspettata. C’è grande attesa nei telespettatori per scoprire chi riuscirà a vincere l’attuale edizione del programma di Canale 5, ma intanto le attenzioni sono tutte rivolte a questi due volti della trasmissione.

Amici 22, la notizia su Michele Bravi e Giuseppe Giofrè

Quindi, i due giudici di Amici 22 sono sicuramente molto amati dal pubblico ma nasconderebbero qualcosa di importante. Michele Bravi e Giuseppe Giofrè hanno un ottimo rapporto, infatti sono certamente dei grandi amici. Ma forse ci sarebbe qualcosa in più che ancora non hanno svelato ai loro fan. Questa segnalazione della follower di Deianira Marzano è stata sorprendente, infatti questa persona pare proprio che li abbia incontrati.

Ecco cosa è stato scritto dalla seguace dell’influencer: “Ciao Deia, ancora una volta tu e Amedeo (Venza n.d.r.) avevate ragione. Ho visto Bravi e Giofrè al tavolo accanto al mio, erano soli e meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia, non ho fatto foto, avevo troppa paura. Anonima!”. E la Marzano ha semplicemente aggiunto: “Vi ricordate quando abbiamo parlato di due giudici?”. Quindi, potrebbero stare insieme, anche se non ci sono mai state conferme simili.

Michele Bravi, 28 anni, diventò celebre grazie al successo nella settima edizione di X Factor. Lui è diventato giudice dal marzo scorso, quando è iniziato il serale di Amici. Giofrè, 30 anni, vinse la categoria ballo nel talent di Maria nel 2012.