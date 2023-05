Amici 22, la finale si avvicina a grandi passi e Alessandra Celentano si sbilancia, intanto, in casetta, la tensione sale ed iniziano i primi confronti tra i quattro finalisti e le polemiche sui social fioccano. “Io la finale non la guarderò di sicuro: 4 persone di cui 2 cantanti entrambi raccomandati di cui uno stonato come una capra che va avanti di autotune. Che vergogna. Amici non era così. Una volta davvero vinceva il talento. Ora vince chi crea più dinamiche come Wax che finge di essere innamorato di Angelina solo per andare avanti. Gli educati e i talentuosi stanno tiri fuori”.

E ancora: “Che esempio date? Ci troviamo in un mondo dove la cattiva educazione va avanti e le persone generose e amorevoli vengono messe in disparte. Complimenti, quest’edizione è stata un schifo e continua ad esserlo fino alla fine!”. Insomma, il pubblico non sembra apprezzare molte cose dell’edizione di quest’anno.

Amici 22, Alessandra Celentano: “Mattia Zenzola farà strada”

Per fortuna, nella scuola, gli allievi sono schermati. Allievi tra i quali c’è grand solidarietà ed amicizia nonostante sembra ci sia un favorito d’obbligo: Mattia Zenzola. Anche Alessandra Celentano si è sbilanciata sull’allievo di Raimondo Todaro: “Mattia fondamentalmente mi è sempre piaciuto, ho sempre visto un bellissimo potenziale. Mi piace come persona. Lui è buono, gentile e puro”.

E Ancora: “Questo suo aspetto mi è sempre piaciuto di Mattia. È un grande lavoratore, è un ragazzo che si impegna tantissimo e sono contenta del lavoro che sono riuscita a fare con lui. Nel suo stile non ho mai obiettato, in generale è un ragazzo che ha qualità. Avrà un bel percorso lavorativo e glielo auguro davvero” Alessandra Celentano non si ferma qui.

“Cosa non mi piace di Mattia? Non c’è una cosa che non mi piace. Mi aspetto molto di più. A volte non è quello che potrebbe essere. Mi piacerebbe che fosse molto più sicuro, molto più forte, più preparato e versatile. Non è che non mi piace, in realtà ho delle aspettative alte su Mattia perché credo che lo possa fare”. Che tifi segretamente per lui? Così la pensa una parte del pubblico mentre c’è anche chi si spinge oltre: “Ci ha rivelato il nome del vincitore”.