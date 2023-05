Amici 22, ormai ci siamo. Manca pochissimo alla finale di questa edizione del talent di Maria De Filippi. L’appuntamento, il primo in diretta della stagione, è per domenica 14 maggio 2023, ovviamente in prima serata e su Canale 5. Nel corso della serata sarà decretato il vincitore di quest’anno e uno dei quattro allievi ancora in gara, ovvero Isobel e Mattia Zenzola per la danza e Angelina Mango e Wax per il canto, alzerà la coppa che sarà consegnata dal vincitore uscente Luigi Strangis.

E sarà solo ed esclusivamente il pubblico di Amici 22 a scegliere il vincitore. Prof e giuria esterna hanno portato a termine il loro lavoro alla semifinale di sabato scorso e ora è tutto nelle mani dei telespettatori, che emetteranno il verdetto attraverso il televoto. Anche il meccanismo delle sfide che si susseguiranno durante la serata di domenica si conosce già. È stato reso noto dalla produzione pochi giorni fa.

Amici 22 vincitore, colpo di scena nei sondaggi

Isobel, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax, che come detto sono i quattro allievi di Amici 22 che hanno conquistato il pass per la finale, si sfideranno in diverse manche e saranno valutai dei telespettatori. Questi sceglieranno il miglior allievo di ogni singolo confronto, che sia esso di ballo, di canto oppure di entrambe le categorie, e mano a mano uscirà il podio.

Chi rimarrà senza una medaglia sarà colui o colei che si classificherà al quarto posto. Ma chi sarà il vincitore di Amici 22? Stavolta nessuno spoiler, visto che la finale andrà in onda in diretta, ma i pronostici, visto che sarà scelto dal pubblico, già iniziano a circolare. Nel canto la favorita da sempre è Angelina Mango, ma la sorpresa riguarda il ballo.

Finora tutti erano convinti che ad alzare la coppa sarebbe stata Isobel, ma le ultime informazioni emerse sulla finalissima porterebbero al vero colpo di scena. Mattia Zenzola sta prendendo punti su punti, su legge sul sito Blasting News. Il ballerino è in risalita nei sondaggi e questo potrebbe portarlo a salire sul gradino più alto del podio. Sarà lui il vincitore di Amici 22? Pochi giorni ancora e lo sapremo.