La notizia era attesa da giorni e ora si è concretizzata nelle ultime ore. Parlando di Amici, la ballerina del programma si è sottoposta ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema di salute abbastanza serio. Aveva raccontato tutto nel recente passato, infatti era rimasta vittima di un brutto infortunio che l’ha costretta a ricorrere alle cure dei medici. Questi ultimi, dopo aver fatto un’attenta valutazione, hanno deciso di farla finire sotto i ferri.

Il pubblico di Amici aveva accolto con molta tristezza questa notizia relativa alla ballerina. E l’operazione si è resa necessaria per permetterle una guarigione più veloce. La giovane aveva precedentemente rivelato: “Mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : ‘the show must go on’ qualsiasi cosa succeda”. Andiamo a vedere cosa le è successo e cosa ha svelato sui social.

Amici, la ballerina si è sottoposta ad un’operazione

A pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’infortunio, il volto di Amici ha effettuato l’intervento al menisco. La ballerina professionista ha quindi optato per l’operazione e ha annunciato su Instagram: “Un grazie speciale a @dottorgiovannidigiacomo. E alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso, competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare Dr. Di Giacomo. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione“.

La ragazza in questione è la professionista Giulia Pauselli, che subì un infortunio mentre si stava esibendo con Giuseppe Giofrè. Ora a sostenerla c’è il suo partner Marcello Sacchetta. Ma sono stati in tanti i vip che le hanno scritto un messaggio, infatti Lorella Cuccarini ha commentato: “Rimettiti presto”, Elena D’Amario: “Baby, forza”, Steve LaChance: “Stai in buone mani”. E la stessa ballerina ha aggiunto: “Vi voglio bene, grazie a tutti”.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori del figlio Romeo nell’agosto dell’anno scorso. Lei ha lavorato ad Amici a partire dal 2017, poi è ritornata nel 2020-2021 e nel 2023 era tornata dopo la gravidanza, ma ora c’è stato questo stop obbligatorio.