“Mi stai proprio sul ca***”. Grande Fratello, Lorenzo asfaltato: ci resta malissimo. Il video è già diventato epico e virale. Ma andiamo con ordine. Nella casa per fortuna sono entrati nuovi concorrenti, sperando che proprio loro riescano a creare nuove dinamiche. Tra loro c’è anche Maxime Mbanda, noto rugbista italiano, che con la sua entrata ha sorpreso sia i fan del reality che gli appassionati di rugby. Nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese, Mbandà ha iniziato a giocare a rugby all’età di 9 anni e ha debuttato nella nazionale italiana nel 2016.

Il 16 dicembre 2024, Mbandà ha varcato la Porta Rossa del Grande Fratello, accolto calorosamente dagli altri inquilini. In un messaggio ai fan prima dell’ingresso, ha dichiarato: “Scoprirete parti felici e parti orribili della mia vita, cose che non vorrei aver mai commesso ma che sono conseguenze di traumi della mia infanzia che non ho superato”. E adesso Maxime sta iniziando a parlare un po’ con tutti e tra i tanti, anche Lorenzo Spolverato.





“Mi stai proprio sul ca***”. Grande Fratello, Lorenzo asfaltato

Quest’ultimo ha un ‘difetto’: chiede a tutti i nuovi cosa pensino di lui. Maxime Mbanda non ci è andato affatto leggero con lui e gli ha detto sinceramente cosa pensava. Du tutta risposta il rugbista ha detto: “Che cosa penso di te? Guarda, sarò molto chiaro. Prima di entrare qui, per le poche cose che ho visto mi stavi proprio sul c***o”. A quel punto Lorenzo era sicuro che Maxime stesse per dire di essersi ricreduto e fa: “Sai che tutti quando entrano me lo dicono e…“.

Ma lo sportivo lo ferma e dice ancora: “Poi sono entrato e mi stavi sul ca…. Ora mi stai ancora sul c…o. Certo, ho visto qualcosa. Nel senso che mi stai sul ca…o, ma hai qualcosa da capire“. Javier Martienz, Luca Giglio ed Emanuele Fiori sono esplosi in una risata vera e di cuore. In effetti la cosa è stata epica. Lorenzo però non l’ha presa benissimo ed è rimasto muto, affossato e ferito dal colpo.

Proprio Mbandà aveva raccontato a proposito del suo passato: “Mio padre ha 68 anni e mia madre 73. La mia ex invece aveva 10 anni più grande di me, io 31 e lei 41. Prima di me non aveva figli. Ci siamo conosciuti che io avevo 19 anni e lei 20. Siamo stati insieme 11 anni, ma la relazione è stata un bel po’ travagliata. Dopo 3 mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere. Adesso con il senno del poi posso dire che abbiamo affrettato tutto”.

