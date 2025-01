Sta succedendo di tutto al Grande Fratello in questi giorni. E le ultime affermazioni nella casa stanno adesso agitando non poco il pubblico. Infatti, Javier è stato avvicinato da una concorrente che gli ha confidato implicitamente la possibilità che non si vedranno più nel programma di Canale 5. Infatti, l’addio sarebbe sempre più vicino alla luce dei fatti choc emersi.

La prossima puntata in diretta dell’8 gennaio si preannuncia una delle più intense da quando il Grande Fratello è iniziato. Javier è rimasto sorpreso da queste parole proferite dalla compagna di avventura, ma ormai lei avrebbe saputo tutto o in qualche modo avrebbe intuito quale sarà il suo destino nelle prossime ore.

Leggi anche: “Anche lei cacciata”. Grande Fratello nel caos, pubblico contro la concorrente





Grande Fratello, Javier avvicinato da una concorrente: lei fa capire che andrà via

Durante la preparazione della cena, al Grande Fratello è iniziato un dialogo tra Javier e questa concorrente. La ragazza ha rotto il silenzio, dicendogli in maniera chiara: “Tra 48 ore mi mancherai tanto“. Martinez ha risposto così: “Ma va, scema“. Il pubblico ha dunque cominciato a commentare a raffica questa conversazione, immaginando come stia finendo la vicenda più attesa.

A dirgli quella frase è stata Helena, la quale avrebbe capito che possa essere squalificata nella puntata dell’8 gennaio in seguito alla durissima lite con Jessica, culminata con il lancio di un bollitore da parte della modella sudamericana. Subito il popolo del web ha reagito preoccupato: “Quindi sarà squalificata?”, “L’avranno avvisata del provvedimento“.

Altri internauti hanno aggiunto: “Secondo me è lei che vuole abbandonare”, “Anche Javier le sta vicino perché sa”, “Se lo sente e gliel’avranno fatto capire”. Non resta che attendere la puntata per capire se Helena sarà davvero cacciata o meno dal GF.