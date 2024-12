Non è una novità che il cast del Grande Fratello si arricchisca di nuovi concorrenti durante i tanti mesi in cui va in onda e l’edizione in corso non fa eccezione. Sono già diversi gli inquilini che hanno varcato la porta rossa nelle ultime settimane e tra gli ultimi anche due personaggi molto amati delle passate edizioni: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Ma non è finita qui perché anche Maria Teresa Ruta sarà di nuovo nella casa che anni fa aveva condiviso con la figlia Guenda Goria, da poco diventata mamma. La sua partecipazione è già ufficiale e prevista per il prossimo gennaio. Tempo fa si è molto parlato del ritorno di Dayane Mello, ma a quanto pare non ci sarà. La modella ha dichiarato di aver esaurito le energie da poter dedicare al reality smentendo così i rumor sul possibile rientro.

GF, un altro ex concorrente contattato

Ma c’è anche un altro ex GF Vip che sarebbe stato contattato per fare il suo secondo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Anche lui è un figlio vip e anche lui ha dato tanto al pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Francesco Oppini che a dicembre 2020 decise di abbandonare il programma in occasione del prolungamento.

I telespettatori erano pazzi per la sua amicizia con Tommaso Zorzi e quando si è iniziata a diffondere la voce di un suo possibile ritorno in casa una diretta social con Biagio D’Anelli ha spazzato via ogni dubbio. “Sono contento per Stefania (Orlando, ndr) – ha commentato Oppini – ognuno ha il suo pensiero. Io non ho accettato e non accetterei di farlo, perché per me rimane un’esperienza così unica”.

francesco che farebbe pechino express con tommaso vi prego ne ho bisogno pic.twitter.com/DziX7Ja0Ek — Ale🍒 (@ale_ciarrox98) December 17, 2024

“Se mi proponessero di rientrare in due con Zorzi? Ma no! Un ritorno come

concorrente unico? No, a me non piacerebbe. Se tu mi domandassi ‘vuoi fare Pechino Express o L’Isola dei Famosi in coppia?’ Ecco sarebbe già diverso. E quindi ti risponderei ‘quasi quasi sì’, quello è un ragionamento diverso rispetto al Grande Fratello. Ma rifare un programma che ho già fatto no, nemmeno in coppia”, ha concluso aprendo quindi a nuovi show. I suoi fan ne sarebbero felici, è certo.