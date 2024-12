A Uomini e Donne di racconti ‘hot’ ce ne sono stati tanti. Ma stavolta mi sa che si è andati un po’ oltre. La frase incriminata del cavaliere ha scatenato la reazione rabbiosa della dama che gli ha quasi messo le mani addosso. Già le mani… dove vanno, cosa toccano… I protagonisti sono Maurizio Rocchi e Gloria Nicoletti. Lui è un ex atleta, deejay e oggi imprenditore, ha 61 anni.

Lei ha voluto interrompere la frequentazione: “Sei noioso. Alcune tue uscite mi hanno freddato. Mi hai detto tu non sai chi sono io. Mi hai portata a cena e mi hai detto che ti trattano bene perché lasci ogni sera mance importanti. Tu non riesci neanche a toccare il cibo con le mani. Volevi farmi capire che tu hai i soldi e io no?”. Maurizio, però, non molla e vuole avere una spiegazione.

Maurizio choc su Gloria: “È andata con la mano proprio là…”

Maurizio e Gloria sono andati al centro dello studio, il cavaliere è intenzionato a farsi dare un chiarimento. Tuttavia la dama non ne vuole sapere nulla. Lui la accusa: “Mi sei venuta a dire che mi trattano bene perchè lascio le belle mance di 100 euro ogni volta. Hai dato la tua versione da circo perchè tu rappresenti un attore da circo”. La discussione è andata avanti e Maurizio se n’è uscito con una frase che ha gelato tutti.

Maurizio ha affermato: “Voglio capire dove ho sbagliato. Voglio capire se c’è stato un momento di crescita o di mia immaginazione perchè laddove una donna in un ristorante si appoggia sulla mia gamba e va con le mani nel ben di Dio…”. Gloria ha reagito malissimo, ovviamente, si è alzata ed è andata a brutto muso davanti al cavaliere: “Tu sei un grandissimo maleducato. Sei stato tu e non farmi parlare perchè se toccavo e andavo oltre ci rimanevo. Si sta inventando una roba da pazzi”.

Maria stessa è intervenuta: “Se anche fosse successo, ma dopo tutto quello che c’è stato, visto che ti ha lasciato. Perchè dirlo? Avresti dovuto chiederti che forse questo ben di Dio non c’era…”. In tanti hanno criticato Maurizio, come Gianni Sperti che ha inviato l’uomo a scusarsi con Gloria. Scuse che, effettivamente, sono arrivate. Dopodiché il cavaliere si è accomodato nel parterre.

