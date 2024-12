Uomini e Donne, ultimi giorni e poi si va in pausa. Come sempre, per le feste natalizie, Maria De Filippi e la squadra si prendono le ferie per tornare a anno nuovo, generalmente dopo la Befana. Ma potrebbero regalare al pubblico di Canale 5 una succosa anticipazione sui tronisti in carica. Dopo la ‘cacciata’ di Alessio Pecorelli, devono infatti terminare il loro concorso Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Martina De Ionannon.

I primi due sembrano ancora in alto mare, dunque la prima a scegliere potrebbe essere la ex fidanzata di Raul Dumitras. E a brevissimo. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, le prossime registrazioni del dating show sono programmate per martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. Si tratterebbe di due puntate molto più brevi del previsto, dunque ci sarà almeno una scelta?

UeD, Martina De Ioannon sceglie

Questo dettaglio della durata, insieme all’eloquente emoticon degli occhi utilizzata dall’esperto di gossip e di UeD nella Storia Instagram dell’annuncio, il pubblico già freme per saperne di più. E come detto, quasi tutti escludono che la protagonista sia Francesca, il cui percorso ha subito una battuta d’arresto. Rimasta senza corteggiatori, solo nell’ultima registrazione ha richiesto alla produzione nuovi pretendenti.

La scelta che va per la maggiore è quella di Martina De Ioannon perché, rispetto agli altri due, è l’unica ad aver avuto un percorso equilibrato investendo i propri sentimenti sia per un corteggiatore che per l’altro, non lasciando trapelare troppo circa le proprie intenzioni.

Ricordiamo che Martina è ‘divisa’ tra due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Chiaramente c’è chi tifa per il primo e chi per il secondo, ma gli ultimi spoiler raccontano che ha raggiunto Ciro a casa sua per una sorpresa… Sarà lei a scegliere mercoledì? Sceglierà Ciro l’uomo con cui viole approfondire la conoscenza fuori dagli studi di UeD? I telespettarori non vedono l’ora di capirlo.