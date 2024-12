Il pubblico storico di Uomini e Donne e Gemma Galgani hanno iniziato la nuova settimana con una triste notizia. Un lutto che ha colpito la trasmissione e in modo particolare la dama più famosa del trono over: è morto uno dei protagonisti del dating show nonché suo primo grande amore a UeD. Da anni non frequentava più lo studio, ma la sua storia con Gemma è ancora ben vivida nella memoria di chi ha sempre seguito il programma.

Ennio Zingarelli si è spento all’età di 86 anni e come detto era stato un personaggio di primo piano per diverso tempo nel programma di Maria De Filippi, capace di conquistare il pubblico con la sua eleganza e il suo fascino discreto. E conquistare Gemma Galgani. Tra loro c’è stata una vera storia d’amore, tanto che la dama per un periodo aveva anche lasciato la trasmissione per iniziare una vita con lui.

UeD, la reazione di Gemma Galgani alla morte di Ennio

All’epoca Gemma Galgani era ancora una dama come le altre e non il volto più noto del date show di Canale 5, e il cavaliere, dentista di Udine ormai in pensione, era più grande di 12 anni rispetto a lei. La loro relazione aveva appassionato anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che sarebbero stati invitati anche al loro matrimonio che però non c’è stato.

I due si sono lasciati a causa dei tentennamenti di lui nel firmare le carte del divorzio dalle precedenti nozze ma la loro storia ha anche fatto in un certo senso da apripista a un momento televisivo che poi molti programmi hanno utilizzato: la festa del fidanzamento in tv che nel caso di Gemma e Ennio era stata ovviamente trasmessa all’interno di una puntata di Uomini e Donne.

La notizia della morte di Ennio è stata un colpo anche per Gemma. La dama ha condiviso su Instagram una storia molto malinconica: uno sfondo nero, un cuore spezzato e in sottofondo la canzone “Sei nell’anima” di Gianna Nannini. Un tributo semplice ma profondo, che lascia intuire quanto fosse ancora legata al ricordo di quell’amore passato. Nonostante le loro vite avessero preso strade diverse, è evidente che Ennio ha avuto un ruolo importante nella sua vita.