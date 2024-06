L’esperienza in studio a Mattino 4 di Roberto Poletti si chiude con una settimana di anticipo sulla tabella di marcia. Ad annunciarlo è stato il conduttore stesso. Un brutto colpo per i telespettatori. Nelle settimane scorse, intanto, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sulla situazione in casa Mediaset, raccontando di un sorpasso sulla Rai. “Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita – ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share”.

Risultati “che ci rendono il primo editore italiano”. “Oggi, dallo scorso settembre a fine maggio, nelle 24 ore, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai. Ma non è un nostro obiettivo – ha proseguito Pier Silvio – è un premio indiretto del lavoro fatto e non è un dato che possiamo sostenere. Anche per quantità di spesa e investimento”.





Mattino 4, Roberto Poletti lascia in anticipo di una settimana

“Rai investe tra i 180 e i 200 milioni (RPT tra i 180 e i 200 milioni) in fiction, noi siamo su cifre molto lontane. La nostra volontà è dare un prodotto più ricco possibile al pubblico, ma siamo una televisione commerciale”. Una soddisfazione non da poco. Merito di tutta la squadra, anche quella di Mattino 4 che ora dovrà fare a meno di Roberto Poletti.

“Da lunedì sarò in onda da Roma perché stanno iniziando i lavori per la nuova trasmissione e quindi sarò collegato con te…Lo dico con molto dispiacere perchè l’ultima settimana della nostra settimana la faremo divisi…”. Parole a cui aveva fatto eco la sua co conduttrice Federica Panicucci: “Parte un nuovo programma insieme a Francesca Barra e Roberto Poletti tutte le sere…Si chiamerà 4 di sera dalle 20.30 e dalle 21.30…”.

Poi Roberto Poletti h aggiunto: “Andremo in onda nella fascia presieduta dalla mia amica Berlinguer…Per tutta l’estate sostituiremo ‘indegnamente’ Bianca dalle 20.30 alle 21.30. Questa è stata l’ultima settimana che abbiamo condotto fisicamente insieme perchè da lunedì Roberto sarà collegato da Roma…Mi mancherai molto, ma sarai sempre in collegamento…”