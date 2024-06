Sergio D’Ottavi è reduce dalla separazione da Greta Rossetti e ora si è saputo che fine ha fatto, mesi dopo il Grande Fratello, visto che non sta pubblicando da un po’. Ciò che si è saputo è che avrebbe lasciato l’Italia per fare altro. Entrambi hanno confermato la rottura definitiva, con il giovane ex gieffino che aveva detto qualcosa che aveva fatto immaginare un presunto tradimento della sua ex.

Invece poi Greta ha smentito tutto, così come lo stesso Sergio D’Ottavi. Il volto dell’ultima edizione del Grande Fratello ha lasciato l’Italia per ricaricare le batterie. Presumibilmente la rottura con l’ex fidanzata potrebbe aver inciso su questa decisione, ma intanto andiamo a vedere esattamente cosa sarebbe successo.

Leggi anche: “Vieni con noi”. Massimiliano Varrese, svolta in televisione: nel programma di prima serata





Sergio D’Ottavi dopo il Grande Fratello: ha lasciato l’Italia, dov’è

Una volta che Sergio D’Ottavi ha terminato la sua avventura al Grande Fratello, ha proseguito la sua relazione con Greta ma poi è finito tutto rendendo tristi i fan. Ora ha lasciato l’Italia, secondo il sito Angolo delle Notizie, mentre guardando il suo profilo Instagram, non ci sono stories né pubblicazioni. Infatti, è un po’ sparito da diversi giorni.

Secondo Angolo delle Notizie, Sergio sarebbe andato negli Stati Uniti d’America perché ha una grande passione per il surf e quindi sta sfruttando l’oceano Pacifico. Ovviamente, tralasciando questa sua partenza che non sappiamo se sarà duratura o meno, i fan sperano anche che possa riconciliarsi con Greta.

Sergio è infatti un abile surfista, oltre a lavorare come dj e imprenditore. Si è fatto conoscere molto al GF e ora è parecchio seguito sui social, dove conta oltre 118mila follower.