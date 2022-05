Matteo Ranieri e Valeria Cardone, sulla crisi parla lei. Dalla scelta sotto la cascata di petali rossi nello studio di UeD ad oggi non è trascorso così tanto tempo. Eppure la coppia, che sembrava essere molto affiatata, raggiunge il capolinea lasciando i fan senza parole. O per lo meno, queste le voci che circolano. Solo una crisi passeggera? Valeria decide di rompere il silenzio.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone al capolinea: questo il timore di molti fan della coppia. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di UeD avrebbero dato alcuni indizi su una presunta crisi. In molti hanno notato, ad esempio, che i post condivisi sui social diventavano sempre meno.





Una rottura tra Mattero Ranieri e Valeria Cardone? I fan non possono che domandarselo, non avendo più molte notizie da parte dell’ex coppia UeD. A provare a dare una risposta sul ‘caso’, non poteva che essere l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha reso pubbliche alcune indiscrezioni sui diretti interessati. (Matteo Ranieri, il retroscena).

Stando a quanto asserito dalla Marzano, Matteo Ranieri e Valeria Cardone tenderebbero a fingere di stare insieme senza per questo essere una vera coppia. Questioni di popolarità, secondo l’esperta. Affermazioni che non potevano che fare correre ai ‘ripari’. Valeria Cardone decide di rompere il silenzio.

“Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”, sono le parole di Valeria Cardone sulla relazione con Matteo Ranieri.

