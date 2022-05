Per la prima volta mostra il suo pancione bis in tv, precisamente nello studio di Verissimo. “Sono all’ottavo mese di gravidanza, dovrebbe nascere nei primi di luglio”, rivela a Silvia Toffanin Cristina Chiabotto, incinta per la seconda volta del marito Marco Roscio.

Questa volta, però, l’annuncio della seconda cicogna dopo Luce Maria, che ha compiuto un anno lo scorso 7 maggio, è arrivato pochissimo tempo fa, a metà aprile scorso. “Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c’è stato questo effetto sorpresa”, ha continuato Cristina Chiabotto incinta bis.





Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta, il sesso del bebè

La sorpresa è arrivata a Pasqua, quando l’ex miss Italia 36enne ha pubblicato una foto che apparentemente sembrava il consueto augurio in occasione delle festività. Ma accanto all’uovo gigante si intravede il pancino dall’abito azzurro con la manina di Luce che lo accarezza. Quindi la conferma nella didascalia del post.

Ospite di Verissimo, Cristina Chiabotto incinta ha svelato il sesso del suo secondo bebè: è in arrivo un’altra femminuccia ed è contentissima perché parlando della primogenita Luce ha sottolineato al pubblico di Silvia Toffanin: “Ha compiuto da poco un anno, quindi saranno praticamente gemelline”. In effetti avranno pochissima differenza d’età.

Ma sul nome ancora indecisione: “Con Luce eravamo più precisi. Questa volta abbiamo una lista di nomi, ma non abbiamo ancora scelto, magari la guarderemo e decideremo in quel momento”, ha detto Cristina Chiabotto incinta all’ottavo mese. Del lavoro, poi, dice di non avere “nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire”, ha concluso nello studio di Silvia Toffanin.

Cristina Chiabotto, la figlia Luce è già una baby tifosa (con la maglia personalizzata)