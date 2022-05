“Triplo colpo sul trono”. UeD, Maria De Filippi fa sul serio: scelti nomi importanti

Maria De Filippi è pronta ad un triplo colpo per Uomini e Donne. Il lavoro della conduttrice televisiva non si arresta mai e, nonostante l’attuale stagione sia agli sgoccioli, Queen Mary è pronta a stupire ancora. Sul trono potrebbero infatti giungere tre volti già noti al pubblico. Se si dovessero concretizzare questi obiettivi, si tratterebbe sicuramente di qualcosa di davvero importante messo a segno dalla regina di Mediaset, che anno dopo anno è sempre in grado di riscuotere successi incredibili.

Ma oltre alle trattative in piedi di Maria De Filippi per rendere Uomini e Donne sempre più accattivante, un ex cavaliere del dating show, Marcello Messina, ha annunciato di essersi lasciata con Viviana: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto. In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questa relazione, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro, poi il tempo farà il resto”. Ma andiamo a vedere adesso cosa starebbe per fare Maria.





Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta al triplo colpo sul trono

Come riferito dal sito ‘Blasting News’, stanno già iniziando a circolare con forza i nomi di coloro che potrebbero sedersi sul trono di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2022-2023. E Maria De Filippi si è già portata avanti col suo lavoro, infatti prima di concludere questa edizione sta già pensando al domani. E i nomi venuti fuori in queste ore sono interessanti e già noti al pubblico. Lei potrebbe andare sul sicuro e convincere alcuni personaggi, che si sono già messi in mostra nel dating show.

Secondo ‘Blasting News’, Maria De Filippi potrebbe far debuttare sul trono due ex corteggiatrici e un ex corteggiatore. Si tratterebbe di Federica Aversano, che non è stata scelta dal tronista Matteo Ranieri; di Aurora Colombo che ha corteggiato per un periodo di tempo Luca Salatino e Federico Dainese, che non è stato scelto da Veronica Rimondi. Non resta ovviamente che aspettare le prossime settimane per cercare di capire se queste indiscrezioni saranno confermate o smentite del tutto.

Intanto, nelle anticipazioni di Uomini e Donne, stando a quanto riferito in anteprima da Isa e Chia, Tina Cipollari non ha preso parte alla registrazione della puntata di Uomini e Donne. Immediatamente la notizia è stata riferita in maniera pubblica e si è in attesa di scoprire qualcosa in più. Infatti, non sono state rivelate le ragioni della sua mancata presenza all’interno dello studio del dating show.

