Un altro fiocco nella grande famiglia di Matrimonio a prima vista. Ed è un altro fiocco rosa: solo qualche mese fa lo show di Real Time aveva dato il benvenuto ad Aurora, la prima figlia di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. I due sono incontrati per la prima volta durante il programma e dopo il sì “a prima vista”, davanti alle telecamere, si sono sposati di nuovo nel settembre del 2021. Poco più di un anno dopo, a ottobre 2022 per la precisione, l’annuncio della gravidanza su Instagram: “Il meglio deve ancora venire”, le parole di lei sui social accompagnate da alcuni scatti con il pancino all’epoca di 14 settimane.

Ad aprile la nascita della loro bambina. “Benvenuta Aurora, 3440kg di amore puro – si leggeva nel post – Ti stavamo aspettando tanto e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo. 9 mesi e sei uguale a tuo padre”. E il neo papà: “Benvenuta Aurora, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi”. I due formano la prima e unica coppia ad aver proseguito la storia d’amore dopo la partecipazione a Matrimonio a prima vista, dopo solo Jessica e Sergio.

Matrimonio a prima vista, fiocco rosa in arrivo

Ma anche se ‘scoppiati’ dai tempi di Matrimonio a prima vista, i protagonisti continuano a far parlare di loro ed è il caso del lieto evento che fra qualche mese travolgerà di gioia Marco Rompietti, forse tra i personaggi più chiacchierati per via del suo percorso. In trasmissione aveva sposato l’infermiera Ambra Radicioni ma non è andata.

Praticamente da subito due avevano capito che fra di loro non era scattata la scintilla, nonostante l’impegno. Poi il colpo di scena: la frequentazione di Marco Rompietti con un’altra ex di Matrimonio a prima vista, Nicole Soria. Anche li aveva partecipato allo show sposando Andrea Ghiselli, con cui però è poi finita.

Dopo circa un anno tra Marco e Nicole è finita ma nella vita di lui è arrivata un’altra infermiera, Simona, e tutto è cambiato. A dicembre scorso l’anello di fidanzamento e ora, estate 2023, l’annuncio della gravidanza. Aspettano una bambina come si vede dal video del gender reveal: “Un Fiore nel deserto… del nostro amore”. Fiorella, non sai quanto mamma e papà ti stanno aspettando”, la didascalia lasciata da Marco.