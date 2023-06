Matrimonio a Prima Vista, un’altra coppia scoppia. Sul sito del programma in onda su Real Time leggiamo: “Un esperimento d’amore estremo: sei single si sposano con perfetti sconosciuti… sarà per sempre?”. Effettivamente nello show tre coppie si sposano al buio, senza conoscersi prima del fatidico sì. Giusto poco tempo fa Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, ex protagonisti della trasmissione, avevano annunciato la nascita della piccola Aurora.

Dopo il sì “a prima vista”, davanti alle telecamere di Real Time, Martina e Francesco si sono sposati di nuovo nel settembre del 2021. E ad aprile è nata Aurora. Loro, però, rappresentano un’eccezione nello show dove i tre esperti, Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis, compongono le coppie sulla base di diversi indicatori. In tanti si lasciano. Ma tra i pochi a resistere c’era una coppia che sembrava aver superato tutte le difficoltà. Sembrava. Ma in realtà pure loro alla fine si sono lasciati. Andiamo a scoprire chi sono.

Leggi anche: “Ebbene sì, è finita”. Matrimonio a prima vista, addio a una delle coppie più amate. L’annuncio, poi la confessione di lui





Le difficoltà, il cammino insieme, poi la rottura

Stiamo parlando di Michele D’Addetta e Solange Salvo. Ad annunciare la fine della loro relazione è stato Michele: “Ebbene sì, NON SIAMO PIÙ QUI! DIO SE CI SIAMO AMATI, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo”.

“Ho sempre pensato – ha aggiunto Michele – che l’amore da solo non potesse bastare, ed in effetti non sbagliavo. Alla fine la vita mette davanti a scelte, riapre vecchie ferite, fa riemergere vecchi fardelli. Poi butta tutto in un grosso frullatore che continua a girare fino a quando il vortice diventa troppo pesante. Appena fermi ci siamo accorti di essere troppo feriti, troppo sfiduciati l’uno nell’altro, troppo stanchi per continuare a lottare. Ed è così che da amore vero, irrefrenabile, avvolgente è divenuto egoista, insostenibile”.

Michele racconta che con Solange hanno tentato di ricucire il rapporto, ma non c’è stato nulla da fare. “Nel tentativo di non perderci ci abbiamo provato, in nome dell’amore ci siamo fatti tanto bene e tantissimo male.. ECCO… PROPRIO PER LO STESSO AMORE, abbiamo deciso di perderci.. per smettere di logorarci, per smettere di essere vittime l’uno dell’altro, o per smettere di pensare di esserlo.. per non arrivare ad odiarci.. Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo – conclude Michele – e torneremo a sorridere alla vita”.

“Sta in camera con un’altra ragazza”. Pierpaolo Pretelli choc, con lei in hotel: bufera immediata