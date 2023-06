Una vera e propria bufera si è abbattuta su Pierpaolo Pretelli, che sarebbe stato beccato insieme ad un’altra ragazza, senza che ci fosse la presenza di Giulia Salemi. Tutto è successo durante il party di compleanno dell’ex gieffino Alberto De Pisis, dove tra l’altro l’influencer italo-persiana non avrebbe salutato Edoardo Donnamaria. The Pipol Gossip ha adesso sganciato una bomba, pubblicando anche una foto clamorosa nella quale ci sarebbe lui insieme a quest’altra donna altrettanto nota.

Sia Pierpaolo Pretelli che quest’altra ragazza hanno immediatamente rotto il silenzio sulla questione, che ha ancora dei contorni poco chiari. L’immagine pazzesca è stata successivamente eliminata e questo ha fatto pensare a qualcosa di losco. Giulia non è ancora intervenuta sulla questione, ma la situazione resta ancora tutta in alto mare, nonostante siano giunte anche delle smentite ufficiali.

Pierpaolo Pretelli insieme ad un’altra ragazza? La voce clamorosa

Entrando nei dettagli, come scritto da The Pipol Gossip, Pierpaolo Pretelli sarebbe stato immortalato di spalle mentre si trovava nella stessa camera di albergo di un’altra ragazza, che è famosa per essere un’influencer. E in quel frangente stava espletando alcuni suoi bisogni fisiologici, dato che sembrava stesse urinando. Ma lui ha rispedito subito al mittente questa ipotesi: “Bellissimi, dispiace dirvi che non sono io. Mannaggia a voi, anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”.

Quest’altra vip che ha postato la foto, prima di cancellarla, è Giulia Accardi. E la giovane ha anche lei smentito categoricamente di essere stata con Pierpaolo: “Mettiamo le cose in chiaro, visto che mi state tartassando di insulti. La persona che ieri era nel background della mia foto non è il ragazzo di cui state parlando tutti. Se siete così attenti potete notare l’abbigliamento diverso. Pierpaolo non lo conosco, nessuno ci ha mai presentati e non gli ho mai rivolto la parola. Siamo solo nello stesso gruppo. Quindi ora fatevi la vostra vita serena e lasciatemi in pace“.

Eppure The Pipol Gossip ha ribadito la notizia con tanto di prova, che potrebbe essere piazzata pubblicamente: “Abbiamo ricevuto una chat privata che conferma la presenza di Pretelli in bagno, una presenza casuale. Nessuno ha insinuato niente. La smentita è una doppia conferma“.