Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli, due figure di spicco del panorama televisivo italiano, sono pronti a fare il loro ingresso a Mediaset. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, entrambi saranno ospiti del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, nel prossimo fine settimana. Davide Maggio scrive: “Guillermo Mariotto non ha mai parlato apertamente di ciò che gli è accaduto negli scorsi mesi. Quanto meno, non lo ha fatto sino ad oggi”.

Ancora Maggio: “Ci risulta, infatti, che il giurato di Ballando sarà ospite a Verissimo nel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con Silvia Toffanin. Ma mentre scriviamo questo post, ci giunge notizia di un altro ospite dello show pomeridiano del weekend di Canale 5. Una presenza che, alla luce delle recenti dichiarazioni di Lucio Presta sulla causa del ‘divorzio’ di Paolo Bonolis da Arcobaleno Tre, è di sicuro ghiotta. Tornerà, infatti, nello studio 10 di Cologno Monzese Sonia Bruganelli”.





Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli a Mediaset: l’annuncio

Mariotto, noto stilista e storico giudice di Ballando con le Stelle, non ha ancora discusso pubblicamente degli eventi che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi. La sua partecipazione a Verissimo rappresenta quindi un’occasione per approfondire tali vicende e conoscere il suo punto di vista. Parallelamente, Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva, tornerà nello studio di Verissimo, per lei non è di certo la prima volta. La sua presenza è particolarmente rilevante alla luce delle recenti dichiarazioni di Lucio Presta riguardanti la separazione professionale tra Paolo Bonolis e Arcobaleno Tre.

La partecipazione di entrambi a Verissimo suscita grande interesse nel pubblico, desideroso di conoscere dettagli e retroscena delle loro esperienze professionali e personali. La loro recente esperienza a Ballando con le Stelle sarà senza dubbio l’argomento principe di queste interviste, anche se di fatto la moglie di Pier Silvio farà un po’ di pubblicità, seppur indiretta, proprio a Milly Carlucci, uno delle presentatrici più talentose dei loro competitor.

Anche chi lavora in rai la schifa la Rai 😅😂✈️#Mariotto a #Verissimo e torna anche #SoniaBruganelli secondo me dopo essersi pentita di essere andata nella più grande fogna della tv chiamata #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Dow0PK2WoT — CinguettaTV (@CinguettaTV) January 8, 2025

Le interviste condotte da Silvia Toffanin offriranno sicuramente spunti di riflessione e approfondimenti sulle dinamiche del mondo dello spettacolo italiano. Resta da capire se Mariotto riuscirà a raccontare a Silvia cosa è davvero accaduto in quei terribili giorni di blackout a Ballando con le Stelle.

