La puntata del Grande Fratello di mercoledì sera era attesissima, soprattutto per i provvedimenti disciplinari annunciati dopo le violenti liti tra tre concorrenti e si è conclusa con un ritiro spontaneo. Quello di Jessica Morlacchi, che non ha gradito essere stata messa sullo stesso piano di Helena Prestes e Ilaria Galassi. E così, quando Alfonso Signorini ha comunicato le nomination d’ufficio delle tre la cantante se ne è andata.

Ha abbandonato il gioco tra lo stupore di tutti e a nulla sono valsi i tentativi di conduttore, opinioniste e coinquilini di farla desistere. Jessica ha detto che era tempo che voleva prendere questa decisione drastica e il provvedimento – sul quale si dissocia – le ha dato l’impulso per lasciare definitivamente il reality di Canale 5 al quale, come da lei ammesso, voleva partecipare da anni.

GF, dopo Jessica lei: chi rischia di uscire

Colpo di scena Jessica a parte, la puntata dell’8 gennaio si è comunque conclusa con le nomination. E a finire al televoto sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e le due concorrenti che insieme a Jessica si sono beccate il provvedimento disciplinare: Ilaria Galassi ed Helena Prestes.

Questa volta però il pubblico non è stato chiamato a salvare l’inquilino della casa preferito. La domanda posta dal GF è “Chi vuoi eliminare?”. I sondaggi sono già partiti su forum, siti e pagine dedicate al Grande Fratello e i primissimi risultati sono davvero una sorpresa.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi eliminare tra Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso. #GrandeFratello pic.twitter.com/dS7GzhAKIl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2025

Se infatti, come riporta il sito Biccy, Tommaso Franchi, Luca Calvani e Ilaria Galassi possono dormire sonni tranquilli, lo stesso non può dirsi per Shaila Gatta ed Helena Prestes, che sono le più votate. In questo momento, altra sorpresa, la più votata in assoluto risulta la ex Velina di Striscia la notizia. Rimarranno così le percentuali? Lo sapremo lunedì prossimo.