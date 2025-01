“Che la festa comincia”. C’è Posta per Te, super notizia per Maria De Filippo: si è scoperto dopo la puntata

Niente da fare per Marco Liorni, la seconda punta di Ora o mai più è stata ancora una volta sconfitta dalla corazzata di Maria De Filippi. I numeri li fornisce Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2025, su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:34 alle 1:11, ha conquistato 2.420.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con C’è Posta per Te, dalle 21:30 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3% (Buonanotte a 1.879.000 e il 24.7%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 873.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 ha radunato 725.000 spettatori (4%). Su Rai3 Siccità raggiunge 585.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Il bambino con il pigiama a righe totalizza un a.m. di 654.000 spettatori (3.7%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:42 alle 23:22, raggiunge 840.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 E Poi il Silenzio – Il Disastro di Rigopiano sigla 246.000 spettatori (1.5%).





Ascolti tv, Maria De Filippi vince la gara di sabato 18 gennaio

Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 344.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Codice Magnum è seguito da 369.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Padre è scelto da 292.000 spettatori (1.6%). Su Iris Wyatt Earp interessa 285.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie Maschi contro femmine è visto da 195.000 spettatori (1.1%).

Tra i momenti più toccanti di ieri sera la storia di Annamaria, rifiutata dalle figlie. Maria De Filippi ha spiegato come: “Siamo a gennaio del 2020 quando lei viene chiamata dalla Calabria perché sua madre era in rianimazione. Il padre di lei aveva già problemi con l’ossigeno, lei è figlia unica, decide di scendere per accudire la madre. Lascia le figlie che hanno 20 e 25 anni Tatiana e Samantha”.

“Arriva giù in Calabria e accudisce la madre. Chiama le figlie tutti i giorni. A luglio muore sua madre. Lei chiama il suo ex marito e gli dice della morte della mamma. E lì si sente dire questa frase, che doveva succedere prima o poi. Lei mi dice che dopo quella frase e davanti al fatto che il suo ex marito non è andato neanche al funerale, lei capisce che in quella casa con lui non voleva più vivere e quindi decide di non tornare mai più”.