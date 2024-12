Un nuovo caso sta creando scompiglio nella casa del Grande Fratello. Al centro della vicenda ci sono Emanuele Fiori, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, protagonisti di un episodio accaduto la mattina. Lele si è intrufolato nel letto dove dormivano Cainelli e Di Palma, e ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte ha generato un acceso dibattito. L’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma, ha avuto una crisi emotiva subito dopo l’episodio. Jessica Morlacchi, parlando in salone con Pamela Pretarolo e Luca Calvani, ha raccontato: “Sta piangendo, sì. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e…”. Tuttavia, la regia ha deciso di silenziare i microfoni, impedendo ulteriori dettagli.

Secondo quanto riportato da La Nostra Tv, gli spettatori avrebbero ascoltato anche Stefano Tediosi riferire che Zeudi non vuole più condividere la stanza con Emanuele: “È venuta a chiedermi di cambiare letto, di darle il mio, perché non vuole più dormire accanto a lui…”. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social, amplificato da una clip in cui sembrerebbe che gli autori abbiano chiamato Ilaria Galassi in Confessionale per invitare Zeudi a non affrontare più l’argomento.

Nonostante le presunte direttive degli autori, il tema continua a essere discusso, seppure a bassa voce. Javier Martinez e Helena Prestes si sono espressi sulla questione, mostrando opinioni divergenti. Come riporta Bivvy, il pallavolista avrebbe dichiarato: “Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. L’ha fatto passare per una persona che non è. Ha tirato in ballo un discorso forte in maniera troppo leggera. Ieri non mi è piaciuto come ha reagito su quella cosa, ha esagerato. Perché l’ha fatto passare per una persona che non è. E poi anche se fosse stato così non doveva esternare in quel modo. Io sono sicuro che Lele non ha fatto. Tu puoi esternare in un modo, ma non puoi accusare un ragazzo di essere un maniaco. Arrivare a dire che lui ha…”

Di tutt’altro parere la fotomodella brasiliana Helena, che ha replicato: “Non ti è piaciuta la sua reazione? E perché? Se lei si è sentita offesa o violata, ha tutto il diritto di esternarlo. Lui doveva semplicemente scusarsi subito. Non possiamo giudicare la reazione di chi vive una situazione del genere. Se lei è esplosa, qualcosa c’è. Va rispettata, e anche lui deve rispettarla. Non si può minimizzare così”.

ma come fai javier a dire che emanuele non è quel tipo di persona se lo conosci da 10 giorni in croce, che ne sai del suo passato e di chi è e che intenzioni ha

BOH discorso inutile #grandefratello pic.twitter.com/9WhOpoRmmR — fla.ೃ࿐🀥 (@flamai_) December 15, 2024

…Non se ne può parlare…

Allora non esce… ???



Secondo me invece dovremmo sapere 🤬🤬🤬#grandefratello pic.twitter.com/fIeqRuCw1R — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) December 14, 2024

Javier e Helena parlano della cosa di Zeudi e Lele e censurano.



Javier: non mi è piaciuta, lo ha fatto passare per maniaco. Poteva esternarlo in altro modo.



Helena: secondo me ha detto la sua, poteva esternarlo come voleva.



CENSURA#GrandeFratello — R a n a 🐸 (@mounds_shame) December 14, 2024

Sui social, la maggior parte degli utenti sembra sostenere la posizione di Helena. Un post su X sintetizza il pensiero comune: “Non è lei a dover chiedere scusa a lui, ma il contrario. Ha oltrepassato i limiti e avrebbe dovuto scusarsi immediatamente. Invece, è apparso sorpreso e persino infastidito dalla reazione di Zeudi”. La vicenda resta aperta e continua a dividere l’opinione pubblica.