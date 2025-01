Uomini e Donne, pausa natalizia finita. E il pubblico finalmente potrà assistere a quello che le anticipazioni dicono da tempo. Nelle puntate previste il 9 e 10 gennaio in televisione assisterà infatti alla ‘cacciata’ del tronista che verrà smascherato dalla produzione. Michele Longobardi, infatti, ha usato un profilo fake sui social per mettersi in contatto con le sue pretendenti e si ritroverà costretto a assumersi le sue responsabilità.

Il ché significa accettare l’invito di Maria De Filippi a lasciare la trasmissione. E con lui salgono a due i protagonisti del trono classico che non hanno portato a termine il loro percorso a Uomini e Donne. La più vicina alla scelta è invece Martina De Ioannon, visto che la collega Francesca Sorrentino è ancora in alto mare e chiesto di far arrivare altri corteggiatori.

UeD, Gianmarco spiazza anche Maria: la promessa a Martina

Non ha ancora scelto ma ha annunciato che succederà entro pochi giorni, svelano le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 7 gennaio. Quindi Martina, dopo le ultime esterne con Gianmarco e Ciro che saranno oggetto della prossima registrazione, svelerà il nome del ragazzo scelto con cui spera di lasciare la trasmissione ricevendo un sì come risposta alla sua decisione.

Nel frattempo, in attesa della registrazione della scelta, la tronista ha ricevuto un’importante promessa da Gianmarco. Nelle precedenti puntate, lei aveva lasciato lo studio per raggiungere Ciro dietro le quinte per fermarlo ma ha poi spiegato che ha preferito andare via. Non è un addio perché come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ciro tornerà in studio per continuare a corteggiare Martina sperando di poter essere la scelta.

E proprio di fronte alla decisione di Ciro, Gianmarco ha fatto una promessa alla tronista. Dopo averla sorpresa con un bacio passionale nelle puntate precedenti, si è lanciato in una promessa che ha lasciato incredula anche Maria De Filippi. Nel dettaglio ha promesso di non andare più via e di voler fare di tutto per arrivare a conquistare Martina. Una promessa importante di fronte alla quale la conduttrice si è mostrata scettica chiedendo al corteggiatore se fosse sicuro di impegnarsi così. E lui ha confermato.