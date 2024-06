Non stanno arrivando notizie rassicuranti su Paolo Masella e Letizia Petris, protagonisti del Grande Fratello 2023. Grazie al reality show di Alfonso Signorini, si sono conosciuti, frequentati nella casa più spiata d’Italia e poi è nata la vera e propria storia d’amore. Ma ora i fan sono in ansia, in seguito ad un video allarmante che potrebbe essere un sintomo di qualcosa che non vada tra loro.

Ovviamente si aspettano anche le reazioni di Paolo Masella e Letizia Petris, con gli ex concorrenti del Grande Fratello che non hanno ancora voluto commentare l’accaduto, ma la preoccupazione è tangibile. In particolare a fare rumore è stato il gesto della ragazza, quindi le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo suscitando tante reazioni.

Paolo Masella e Letizia Petris, brutte voci sulla coppia del Grande Fratello

Nel filmato in cui sono ripresi Paolo Masella e Letizia Petris, gli ex protagonisti del Grande Fratello sono intenti a danzare per festeggiare il compleanno della fotografa al Samsara di Riccione. Ma durante il ballo lei ha avuto un atteggiamento ambiguo, che ha lasciato di stucco i fan. E quindi il timore è che possano esserci dei problemi di coppia in corso.

Nel video postato da Blogtivvu Paolo ha tentato di dare un bacio sulle labbra alla sua fidanzata, ma Letizia si è spostata non accettandolo. E questo ha fatto ipotizzare che possano essere in crisi, nonostante si siano fatti vedere insieme al compleanno. Ma ovviamente potrebbe pure esserci un’altra spiegazione, come ha voluto sottolineare una supporter su Instagram.

Se sarà davvero rottura o no lo scopriremo solamente nei prossimi giorni, quando Letizia e Paolo potrebbero essere più precisi e potrebbero quindi spiegare perché sia successo questo nel video.