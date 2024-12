Dopo il clamore suscitato da Alessio Lorusso, il pacchista della Lazio, un nuovo volto ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi: Josè, il concorrente proveniente dalla Calabria. Con il suo carisma, simpatia e aspetto fisico, Josè ha rapidamente conquistato il cuore degli spettatori, diventando uno dei personaggi più amati del programma. Originario di Catanzaro, Josè è un giovane lavoratore che svolge il ruolo di addetto alle vendite in un supermercato, ma poco si sa sulla sua vita privata.

La sua età e data di nascita rimangono sconosciute, mentre il suo profilo Instagram, @joselogozzo, è ancora privo di post, alimentando così la curiosità dei fan. Sebbene non siano noti dettagli come il suo stato civile o se abbia figli, Josè ha comunque fatto breccia nel pubblico femminile, che lo ha lodato per la sua bellezza e la sua simpatia.

Affari Tuoi, pubblico pazzo per il pacchista della Calabria Josè

Non sono mancati commenti ironici e scherzosi sui social, con le fan che non hanno esitato a manifestare il loro apprezzamento in modo divertente e spesso malizioso. Mentre andava in onda la sua partecipazione, i social sono stati inondati da commenti entusiasti: “Credo che il pacchista della Calabria ci regalerà bei meme #affarituoi”, oppure gif di ragazze che ballano con la scritta “Da oggi in poi quando chiameranno la Calabria #affarituoi”. Un altro commento simpatico recitava: “Quello della Calabria la samba ce l’ha nel sangue #AffariTuoi”.

Poi ancora un meme con Alessandra Celentano (maestra di danza di Amici di Maria De Filippi) che esprimeva “è un bel cavallo”. In tanti si sono lasciati andare a frasi scherzose come “Benedetto José e tutto il Brasil”, oppure “Oh mamma mia” e “Da oggi guardo Affari Tuoi”. Insomma, Josè ha davvero infiammato il pubblico, che lo ha accolto con affetto.

Anche in trasmissione, Josè ha dato il meglio di sé, mostrando il suo lato più giocoso e spontaneo. Un momento particolarmente divertente è stato lo sketch in cui, insieme al conduttore Stefano De Martino, ha ballato la samba. Il pubblico ha apprezzato molto questa esibizione, che ha aggiunto un tocco di allegria e vitalità alla puntata, confermando che Josè, oltre a essere un concorrente apprezzato per il suo aspetto, è anche una presenza carismatica capace di regalare momenti di spensieratezza e divertimento.