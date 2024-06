Il vip della tv è finito in una vera e propria bufera, dopo l’episodio che lo ha visto protagonista in questi ultimi giorni. Nelle ultime ore è stato diffuso un video, ritraente l’uomo mentre è intento a fare qualcosa di clamoroso. Non sono certamente mancati i tanti complimenti, ma inevitabilmente si è esposto anche a duri attacchi.

Per il momento il vip della tv non ha risposto a questa bufera che si è scatenata sul suo conto, ma certamente le immagini faranno discutere a lungo. Il filmato è stato diffuso da Anticipazioni Tv e Very Inutil People e ha lasciato tutti con la bocca spalancata. Immediatamente sotto il post sono comparsi anche dei messaggi contro.

Gianni Sperti nella bufera dopo l’arrivo ‘choc’ in una discoteca

Nei giorni scorsi Gianni Sperti è stato invitato per prendere parte ad una serata, all’interno di una nota discoteca, Toma Beach. Ma la bufera è esplosa nel momento in cui si è scoperto come sia arrivato all’evento. Ha deciso di fare le cose in grande e di emulare una grande star di Hollywood, come rivelato da Novella 2000. E la gente ha puntato il dito contro di lui.

L’opinionista di UeD è arrivato a bordo di un elicottero, infatti è sceso dal mezzo in questione ed è stato accolto dalle tante persone presenti, tra cui anche bambini, come se fosse un vip internazionale. Come look ha scelto dei pantaloni di colore nero, un gilet di colore beige e occhiali da sole. Ovazione da parte dei suoi fan e dure critiche dagli hater: “Ma chi ca*** va a vedere Gianni Sperti di proposito?”, è stato uno degli attacchi ricevuti.

Altri hanno aggiunto contro Sperti: “Manco fosse un ministro”, “Ma serata de che? Che fa?”, “Che ca*** ce ne frega del cambiamento climatico. Siamo la rovina”, “Oh mio Dio che pena, ridicolo”