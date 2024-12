Spettacolare momento in diretta televisiva su Rai 1. Gianni Morandi ha improvvisamente baciato sulle labbra la vip, sorprendendo tutto il pubblico da casa. E non solo, visto che è rimasta incredula anche Antonella Clerici. Il cantante era infatti ospite della trasmissione La Cena di Natale e nel bel mezzo dell’appuntamento serale lui ha deciso di fare questa scelta inaspettata.

Non è durato poco il gesto di Gianni Morandi, che ha preso con sé la vip e le ha dato un bacio clamoroso. Il neo 80enne non smette mai di stupire e i suoi fan sono rimasti sbigottiti dinanzi a quel suo comportamento. Praticamente questa donna famosa aveva detto simpaticamente di avere paura, perché non piacerebbe troppo agli uomini. E allora l’artista l’ha sorpresa.

Gianni Morandi, che bacio alla vip in diretta

Antonella Clerici, dopo aver visto Gianni Morandi dare quel bacio pazzesco all’attrice e comica, è apparsa decisamente stupefatta. E ha esclamato: “Meglio che chiudiamo qui” e ha voluto annunciare la pubblicità. Il cantante non si è arrestato e, dopo una breve pausa, ha nuovamente preso la donna e le ha dato altri baci pazzeschi. E c’è chi sui social ha scritto: “Ma è impazzito?”

Gianni ha baciato Katia Follesa davanti a tutti. E successivamente la conduttrice Clerici ha informato così i telespettatori: “Katia adesso è uscita e aveva tutto il rossetto in disordine“. Poi Antonella ha deciso di passare la linea a Francesca Fagnani, con la presentatrice di Belve che era in piazza San Pietro nella capitale Roma.

Un momento certamente divertente, che ha fatto sorridere tantissimi telespettatori che stavano seguendo con grande interesse il programma a poche ore dalla vigilia di Natale.