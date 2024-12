Importante aggiornamento su Antonella Clerici e il programma È sempre mezzogiorno. In tanti chiedevano informazioni su ciò che sarebbe successo da qui a breve, ma a sorpresa è arrivata una comunicazione ufficiale dalla Rai che ha lasciato tutti basiti. C’è comunque chi ne sarà felice, anche se un minimo di tristezza è presente dato che ci sarà uno stop.

Nonostante Antonella Clerici avesse fatto capire altro, è pronta ad un vero e proprio tour de force con È sempre mezzogiorno, disattendendo le previsioni della vigilia. Ne avrà parlato con i vertici di viale Mazzini e saranno poi giunti a questa insolita decisione, che caratterizzerà il periodo festivo.

Antonella Clerici, la decisione su È sempre mezzogiorno per le festività natalizie

Il pubblico che segue quotidianamente Antonella Clerici e la sua amata trasmissione È sempre mezzogiorno si sarebbero aspettati una scelta differente della Rai. Ma complici forse gli ottimi ascolti televisivi, si è preferito non lasciare soli i telespettatori a lungo, infatti come riportato dal sito Ultimenotizieflash, ci sarà una sola giornata di pausa.

L’unico giorno in cui Antonella non la vedremo in tv sarà il giorno di Natale, ovvero il 25 dicembre. Per il resto sarà sempre protagonista dal 23 al 27 dicembre. Il 23 dicembre sarà pure la conduttrice de La cena di Natale, una trasmissione speciale che sarà mandata in onda in prima serata. Sebbene si sia mostrata un po’ stanca nell’ultimo periodo, la Clerici non mollerà nemmeno in questo periodo di feste.

Quindi, grande vantaggio per gli amanti della cucina che potranno assistere a tante ricette anche alla vigilia di Natale e nei giorni che anticipano l’arrivo del Capodanno.