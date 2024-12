Svolta clamorosa e inaspettata al Grande Fratello spagnolo. Infatti, è stata presa una decisione inaspettata su Maica, la gieffina che abbiamo conosciuto anche per essere stata temporaneamente nel reality show di Alfonso Signorini. Nella serata del 5 dicembre è arrivata una notizia pazzesca, ma non è stata l’unica che ha coinvolto la trasmissione iberica.

Durante il Grande Fratello spagnolo, chiamato Gran Hermano, è stata data una notizia incredibile a Maica. Lei non poteva aspettarsi una cosa simile, infatti è crollata subito in lacrime dopo aver udito ciò che le ha detto il conduttore. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle scorse ore.

Leggi anche: “Fa paura, fatelo uscire”. Grande Fratello, scoppia un altro caso nella notte: l’allerta del pubblico





Grande Fratello spagnolo, la clamorosa decisione su Maica

Come è stato riferito dal sito Novella 2000, che ha riportato le news arrivate dal Grande Fratello spagnolo, Maica Benedicto è stata definitivamente eliminata dal programma. Nonostante fosse considerata inizialmente una delle accreditate al successo, è stata mandata via a causa del televoto sfavorevole. Ha pianto, ma poi ha dovuto abbandonare la casa.

Ma oltre che per l’eliminazione, Maica è stata al centro dell’attenzione perché un altro concorrente, Adrian, è stato espulso dal Gran Hermano per atteggiamenti scorretti verso la ragazza: “Al Grande Fratello sono severamente vietati gli atteggiamenti che compromettono la dignità di una persona, e ancora di più quando la persona manifesta che qualcosa la mette a disagio. Per questo Adrian è espulso per motivi disciplinari“.

MAICA se convierte en la EXPULSADA de la noche 💥#GHGala14 pic.twitter.com/eGsbexocWu — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Estos son los motivos que nos han llevado a expulsar a Adrián de manera disciplinaria. Para despejar dudas, Maica no ha ido al confe ni ha pedido nada. El programa ha actuado por decisión propia por un comportamiento inadecuado y repetitivo. #GHGala14 pic.twitter.com/npWWNBEDwF — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Maica non voleva avere a che fare con Adrian, ma quest’ultimo ha insistito creandole disagi. E alla fine c’è stata l’espulsione perché “l’integrità di tutti e l’invasione dello spazio personale sono diritti da rispettare, e al Gran Hermano crediamo in questo. Da questo momento Adrian è espulso in via disciplinare”.