Nella giornata di domenica 3 dicembre Mara Venier ha ospitato Belen Rodriguez in studio e lei si è soffermata sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, a causa anche di numerosi tradimenti scoperti da lei. Inoltre, ha ammesso di aver sofferto di depressione e di essere arrivata a pesare meno di 50 chili, quindi è stato necessario il suo ricovero in clinica. Ora è stata la madre Veronica Cozzani ad aggiungere dei dettagli su questa brutta vicenda.

Belen Rodriguez è stata ovviamente supportata dalla sua famiglia, in primis dalla madre Veronica, la quale ha inevitabilmente seguito l’intervista televisiva della figlia e ha commentato con i suoi follower su Instagram le parole della showgirl. Ha confermato che si è trattato di un momento difficilissimo e ha voluto sostenere pubblicamente l’argentina, che ora piano piano sta recuperando dopo quella fase molto complicata.

Belen Rodriguez e i suoi problemi fisici e mentali, parla la madre Veronica

Belen, prima che la madre Veronica intervenisse sui social, aveva dunque fatto sapere a Mara: “Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia. Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg”, racconta. La depressione contro la quale ha combattuto: “Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”, ha spiegato. Aggiungendo che in questo momento così delicato Stefano non le è stato vicino.

La signora Cozzani ha quindi scritto su Instagram, condividendo il video dell’intervento di Belen a Domenica In: “Andiamo figlia mia, tutti possiamo cadere in basso. L’importante è potersi alzare, ti amiamo“. Poi sulle critiche: “Non è vero, parlate senza sapere e questo è triste. Lei ha toccato il fondo, è così, adesso sta bene e questo è importante. Il resto è niente”. C’è anche, tra gli hater, chi ha insinuato che abbia fatto una sceneggiata e a quel punto la mamma di Belen si è arrabbiata.

Una follower ha scritto: “Se è stata male mi dispiace …ma se è tutto un teatrino per i soliti giri di copertine e ospitate, beh mi dispiace anche per questo.. Ora si usa fare queste confessioni in tv ben pagate … lasciatemi essere un po’ perplessa ..una settimana era in barca con Stefano e i bambini ..dopo questa settimana già fotografata con Elio a un matrimonio ..in giro ..in montagna …poi si vocifera stia male, e lì le foto di quel dimagrimento che era solo in quelle foto ..ditemi quel che volete ma io non le credo. Corona ha detto che lei sa prendere per i fondelli la gente, potrebbe aver imparato dal paparazzo”. A quel punto Veronica Cozzani ha aggiunto: “Ma cosa dici? Ma è stato il periodo più brutto della mia vita come per tanti genitori … vedere stare così male i figli!”.