Grande Fratello, ancora polemiche su Jessica Morlacchi. L’uscita di scena della cantante è stata davvero rumorosa. Prima la lite con Helena, insultata a più riprese e poi esplosa con il “bollitore-gate“. Poi la decisione di abbandonare il reality a seguito della nomination d’ufficio ritenuta ingiusta. Infine il ritorno e il duro attacco ad Amanda Lecciso che ha reagito malissimo alle parole dell’ormai ex amica.

Per non parlare delle accuse a Luca Calvani. Insomma Jessica ha mostrato gli artigli e dopo un silenzio durato giorni – aveva già l’accordo per tornare nel programma – ha mostrato un volto che ha sorpreso il pubblico. In tanti si aspettavano infatti che l’ex gieffina attaccasse Alfonso Signorini e i suoi, ma così non è stato. E ora, a conferma del suo atteggiamento cambiato, è arrivato anche un post sui social con parole al miele…

Leggi anche: “Ha deciso così”. Il gesto più clamoroso di Jessica dopo l’addio al Grande Fratello





Jessica ringrazia tutti, ma proprio tutti: forse così è troppo

In un lungo post su Instagram Jessica Morlacchi ha commentato così la sua esperienza al Grande Fratello: “In questa magica avventura al @grandefratellotv ho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato”.

Poi, e qui arriva la parte contestata dai telespettatori, le parole per il conduttore e la sua squadra: “Grazie ad @alfosignorini per aver creduto in me e a tutta la squadra di @endemolshineitaly per avermi regalato questo sogno. Grazie a @beatriceluzziofficial per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato 😂”.

Non mancano i ringraziamenti a Cesara Buonamici e a Rebecca Staffelli: “Grazie a Cesara per i consigli e le critiche preziose. E a @rebecca_staffelli per i sorrisi che mi regalava con le sue “clip virali”. Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena. Vi voglio bene, per sempre. Vostra Jess ❤️”. Insomma siamo passati dal “Non accetto di essere trattata così” a baci e abbracci. Come mai?

“Questo è un gioco sporco”. Grande Fratello, Amanda ha visto e sentito: ce l’ha con lei