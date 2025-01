Grande Fratello, è rottura totale tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Nell’ultima puntata ci sono stati diversi colpi di scena. Tanto per cominciare è stata Helena Prestes a dover fare le valigie e abbandonare la Casa. L’addio ha provocato anche qualche polemica: c’è chi ha parlato di televoto truccato e addirittura l’intervento di un famoso ex gieffino. Parliamo di Alex Belli.

L’attore sui social ha affermato: “Girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua eliminazione. Forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco?”. A far discutere è stata anche Jessica Morlacchi che è tornata al GF e ha attaccato sia Luca Calvani che Amanda Lecciso.

Jessica dura con Amanda che reagisce malissimo

Jessica ha parlato di quello che è successo con Luca Calvani sotto le coperte. L’attore ha successivamente confessato e chiarito l’episodio intimo. Inoltre l’ex cantante dei Gazosa se l’è presa con Amanda Lecciso, con la quale aveva stretto un legame di amicizia. La concorrente ci è rimasta malissimo: non si aspettava che Jessica puntasse il dito contro di lei.

Jessica ha attaccato Amanda perchè non l’avrebbe protetta durante la famosa lite con Helena Prestes. Durante una pausa pubblicitaria Amanda ha commentato: “Ha detto robe gratuite. Una che è fuori ha detto delle robacce. È cattiva“. Gli altri inquilini hanno provato a consolarla, ma la sorella di Loredana Lecciso non ha voluto sentire ragioni e ha rincarato la dose.

Amanda sconvolta dopo lo scontro con Jessica,dice solo verità:

“È CATTIVA. Lo è stata.

È cattiveria. È voler per forza distruggere le persone. Non ci sto

Non è un gioco che mi piace perchè diventa un gioco sporco,al massacro.

“È stata cattiva, veramente cattiva – le parole di Amanda – Questa è cattiveria, è voler per forza distruggere le persone e a me non piace. Non ci sono abituata. Non ci sto. Questo è un gioco sporco, al massacro. Perché vuole buttare fango? Solo perchè mi sono avvicinata a Luca e mi sono allontanata da lei? È questa la verità!”. “Hai avuto settimane qui e ti sono venuta a parlare diverse volte – ha proseguito Amanda su Jessica – Dimmele le cose. Non che ti fai forte in studio. Cosa hai visto?”. Amanda è poi crollata in lacrime tra le braccia di Javier, che ha cercato di consolarla. Un momento davvero duro per lei.

