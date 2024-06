Importante notizia su Amici e Maria De Filippi. Nella giornata del 3 giugno è stata comunicata una possibile e interessantissima novità sul talent show di Canale 5, che coinvolge direttamente la padrona di casa. Lei infatti non prenderebbe parte a questo progetto che sembra essere sempre più vicino alla realizzazione. Infatti, è stato fatto il nome di un’altra sua grande collega.

Amici è finito da poco e ora Maria De Filippi si sta godendo le sue meritate vacanze dopo una stagione intensissima, ma il sito TvBlog sta già pensando al futuro ed ecco che è stato rivelato qualcosa di inaspettato. Mediaset starebbe lavorando duramente, affinché i telespettatori possano assistere ad un evento che certamente sarebbe indimenticabile.

Leggi anche: “Lascia la scuola e se ne va in Rai”. Amici, addio clamoroso tra i prof: l’ultima bomba





Amici e Maria De Filippi, pronto un evento senza di lei: chi al suo posto

Indubbiamente Amici resta una delle trasmissioni più amate dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi lo rende un successo ogni anno, basti pensare che poi gli artisti sono sempre in grado di diventare grandi anche al di fuori del programma, vedasi Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024. Ma ora la conduttrice non dovrebbe essere però alla guida di uno spettacolo, che coinvolge sempre Amici.

Secondo TvBlog, il prossimo autunno Mediaset avrebbe intenzione di dare vita a tre prime serate dedicate ad Amici. Il nuovo programma prevedrebbe la presenza di ex allievi del talent e altri artisti famosi. E ci sarebbero “duetti e altre collaborazioni musicali che uniranno i due mondi”. Alla conduzione sarebbe scelta Silvia Toffanin, dopo un altro grande risultato ottenuto con Verissimo.

Tutto sarebbe ancora in fase di lavorazione, quindi non c’è la certezza né della messa in onda di questo evento speciale né del fatto che sarà Silvia Toffanin la presentatrice. In estate sapremo qualcosa in più.