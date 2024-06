Ci sono già problemi per Sarah Toscano, a meno di un mese dalla vittoria di Amici 23. C’è chi ha deciso di sferrarle un duro attacco, dopo aver visto delle immagini che non sono proprio piaciute. Inoltre, è stato fatto un paragone con un’altra sua collega ma in senso strettamente negativo. Ovviamente i fan della cantante non la pensano in maniera uguale, ma le critiche si sono fatte sentire.

A ricostruire l’accaduto su Sarah Toscano dopo Amici 23 è stato il sito Blastingnews. L’attacco durissimo non avrà assolutamente fatto piacere alla giovane artista, che nella giornata del 4 giugno ha annunciato qualcosa di importante a livello professionale. Il consenso, però, non è stato assoluto. Andiamo a vedere cosa le è successo.

Sarah Toscano, dopo la vittoria ad Amici 23 il primo duro attacco: il motivo

La polemica su Sarah Toscano è nata in seguito alla pubblicazione di qualcosa di significativo per la vincitrice di Amici 23. Mai si sarebbe aspettata un attacco così diretto, invece è successo davvero. Ad essere coinvolta è stata la sua nuova canzone Sexy Magica, ma non è stato il testo ad essere finito nel mirino bensì il suo atteggiamento nel videoclip.

Blastingnews ha scritto che Sarah è stata assalita dalle critiche perché nel videoclip assumerebbe dei comportamenti non consoni. Già durante l’anteprima del filmato c’erano state delle considerazioni negative, perché ritenuta troppo sensuale. Poi è arrivata la mazzata finale, visto che un hater ad esempio le ha detto: “Pessimo esempio per gli adolescenti, ma che lo ha girato Elodie?“.

Sarah non è intervenuta sulla questione e non sappiamo se lo farà nelle prossime ore. Intanto, può comunque godersi i commenti positivi dei fan, che hanno accolto favorevolmente sia il brano che il videoclip.