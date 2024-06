Reazione a Catena, cosa è successo nell’ultima puntata dello show condotto da Pino Insegno. Ancora una volta, nella puntata di venerdì 21 giugno a sfidarsi sono le campionesse della sera precedente, Le Blondie, con i nuovi concorrenti, I Salta cinque. Ricordiamo che le tre sorelle bolognesi, Claudia e le gemelle Simonetta e Patrizia, hanno battuto le Specialiste nella serata di giovedì 20.

Il percorso è stato liscio come l’olio, senza giocare nessun jolly e quindi si guadagnano la possibilità di avere il terzo elemento senza dimezzare il montepremi, rimasto a ben 114mila euro, alla luce del nuovo regolamento. L’ultima parola da indovinare iniziava con Mi e poi A finale, tra Musica e Primo. Le concorrenti hanno detto Minestra e si sono aggiudicate il bottino.

Reazione a catena, polemica dopo l’ultima puntata

Le sorelle bolognesi hanno fatto dunque una vincita record ed emozionato anche il conduttore. Arriviamo alla puntata di venerdì, dove le Blondie arrivano di nuovo alla catena finale del gioco. Giocano per intascarsi 3.094 euro, la parola indizio è “cerchio” e la parola da indovinare comincia con “ma” e finisce con “e”.

Dopo diversi ragionamenti le tre decidono di dimezzare il montepremi – che scende quindi a 1.547 euro – e avere un aiuto sulla terza parola, che è “porta”.A questo punto Le Blondie arrivano alla conclusione che la parola corretta, quella che le lega tutte, sia “matite”. Ma purtroppo per loro niente era fare, è “male”.

Male???????? Capisco che stasera non dovevano vincere ma almeno mettere due parole che si guardano in faccia #reazioneacatena — NonCe2SenzaTrash (spunta BLU) 💙 (@DueSenzaTrash) June 21, 2024

E subito dopo la partita, come spesso accade, sui social è esplosa la polemica. “Ma sono le stesse che hanno giocato ieri o sono cloni?”, si legge. E ancora: “Male? Capisco che stasera non dovevano vincere ma almeno mettere due parole che si guardano in faccia”, “Vabbé stasera dovevano rimpinguare le casse”, “Che parola del ca… stasera”, “Ma sul serio?!”.