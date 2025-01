Si è spento all’età di 90 anni Rino Tommasi, una delle figure più emblematiche del giornalismo sportivo italiano. Considerato un maestro indiscusso nel racconto di pugilato e tennis, Tommasi ha trasformato il commento sportivo in un viaggio culturale, arricchito dalla sua profonda conoscenza storica e statistica. La sua voce, capace di fondere passione e competenza, rimarrà indimenticabile per generazioni di appassionati. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Rino Tommasi ha dimostrato fin da giovanissimo un talento innato per il giornalismo. A soli 13 anni, firmava il suo primo articolo sull’edizione marchigiana de Il Messaggero.

Da lì, una carriera straordinaria lo ha portato a collaborare con alcune delle testate più prestigiose d’Italia, tra cui Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli. Nel 1981, Tommasi è stato scelto come primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5, segnando un’epoca per il giornalismo sportivo televisivo. Dieci anni dopo, ha assunto lo stesso incarico per Tele+, continuando a innovare il modo di raccontare lo sport sul piccolo schermo. Celebre per le sue collaborazioni con Gianni Clerici durante i commenti delle partite di tennis, Tommasi ha regalato agli spettatori momenti indimenticabili, coniando espressioni come “sul mio personalissimo cartellino” e “circoletto rosso”, ormai parte integrante del gergo sportivo italiano.





Oltre alla carriera giornalistica, Rino Tommasi ha svolto un ruolo cruciale nel mondo del pugilato italiano negli anni ’50 e ’60, organizzando incontri di rilevanza nazionale e internazionale a Roma. Grazie al suo lavoro, numerosi pugili italiani hanno raggiunto il successo, contribuendo a diffondere la passione per questa disciplina nel paese. La carriera di Tommasi è stata costellata di premi e riconoscimenti.

Tra questi, spiccano diversi premi “Jack”, assegnati dall’Atp in onore di Jack Kramer, a testimonianza della sua straordinaria influenza nel mondo del tennis. Più di un semplice commentatore, Tommasi è stato un educatore e un innovatore, capace di trasmettere la bellezza dello sport con eleganza e rigore. Rino Tommasi non è stato solo un giornalista sportivo: è stato un narratore che ha saputo trasformare lo sport in cultura e intrattenimento di altissimo livello.

È scomparso oggi, all'età di 90 anni, Rino Tommasi, giornalista, conduttore televisivo e telecronista.



La sua capacità di intrecciare statistiche, aneddoti e analisi tecniche con uno stile unico ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama mediatico italiano. Con la sua scomparsa, il giornalismo italiano perde una figura insostituibile, ma l’eredità di Rino Tommasi continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo e di essere ispirato dal suo lavoro.

