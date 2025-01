Martina Ciontoli, ex fidanzata di Marco Vannini, ha ottenuto il permesso di uscire dal carcere per lavorare durante i giorni feriali. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza, in accordo con il carcere di Rebibbia, dove Martina sta scontando una condanna a 9 anni e 4 mesi per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Marco Vannini.

La detenuta, che ha già scontato un terzo della pena, ha dimostrato buona condotta, requisito fondamentale per accedere al programma di lavoro esterno. Martina lavora presso il bar della scuola superiore per l’Educazione penale “Piersanti Mattarella”, gestita dal Ministero della Giustizia. I suoi turni si svolgono dalle 7:30 alle 14:30 nei giorni feriali, al termine dei quali fa ritorno in carcere.

Omicidio Marco Vannini, la fidanzata Martina Ciontoli esce dal carcere

Il nome di Martina Ciontoli è tristemente noto per il caso dell’omicidio di Marco Vannini, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 nella villetta della famiglia Ciontoli a Ladispoli, in via Alcide De Gasperi. Marco, giovane fidanzato di Martina, fu colpito da un colpo di pistola sparato dal padre di lei, Antonio Ciontoli, che ha dichiarato trattarsi di un incidente. Tuttavia, la gestione del soccorso immediato e la mancata trasparenza hanno aggravato la situazione, portando alla morte del giovane.

Nel 2021, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne definitive per la famiglia Ciontoli. Antonio è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico hanno ricevuto una pena di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio.

Il percorso lavorativo di Martina rappresenta una possibilità di reinserimento, come previsto dal sistema penale italiano per i detenuti con buona condotta. Il lavoro si svolge in un ambiente educativo, contribuendo al suo processo di rieducazione e responsabilizzazione. Nonostante ciò, il caso Vannini rimane un tema particolarmente delicato, che continua a suscitare dibattiti e riflessioni sull’importanza della giustizia e della verità.

La vicenda Ciontoli-Vannini ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana, diventando un simbolo delle difficoltà nel bilanciare diritto penale, morale e rieducazione. L’inizio del lavoro di Martina è un ulteriore capitolo in questa lunga e complessa storia, che continua a far discutere a distanza di anni dalla tragica notte di Ladispoli.