Grande Fratello, la confessione inattesa di Ilaria. L’ex ragazza di Non è La Rai era stata protagonista qualche giorno fa di uno scivolone. Durante la festa in costume aveva detto a Eva Grimaldi: “Mancano Luca, Amanda e Stefania. Il trio monnezza”. Una battuta che non era piaciuta a tanti, compresa l’attrice che infatti ha preso subito le distanze “No dai…”. Subito Ilaria si era difesa: “Sto scherzando, è uno scherzo” ma il danno ormai era fatto.

Adesso Ilaria Galassi è tornata a sorprendere, ma stavolta le sue dichiarazioni non hanno fatto arrabbiare il pubblico. Piuttosto parliamo di curiosità. Parlando con Pamela Petrarolo l’ex Non è La Rai si è lasciata andare ad un commento su Iago Garcia che è appena rientrato grazie ai voti del pubblico. Le parole di Ilaria hanno lasciato Pamela letteralmente di stucco.

Ilaria e la confessione su Iago Garcia: Pamela basita

Ilaria ha confidato a Pamela: “In un’altra situazione mia, cioè senza figli e senza compagno,, lo sai che un pensiero ce l’avrei fatto?“. L’amica, però, è rimasta scioccata: “È importante e soprattutto utile dire questa cosa, molto sensata! Ilaria ma è grave quello che stai dicendo! Non ho parole, hai un compagno a casa: come fai a dire una cosa del genere?”.

La discussione è andata avanti: “Perché è grave? – ha cercato di difendersi Ilaria – ho detto in un altro momento! Senza figli e senza compagno attuale! Non ho detto adesso! Non lo faranno vedere”. Pamela, però, non è d’accordo: “Ma se io stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere a me roderebbe il c***. Lo dici te che non lo fanno vedere!”.

ILARIA MA COSA DICI,MA IL RISPETTO PER LA TUA FAMIGLIA DOVE STA#grandefratello pic.twitter.com/lvVKthuLFK — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 25, 2025

Pamela cerca di rimettere in riga Ilaria: “Che ancora non lo sai che stai dentro la Casa del Grande Fratello? C’è il canale 55, mentre lo dici già lo hanno sentito. Ila’, per favore, non mi far inca**re. Dire una cosa del genere qua dentro… La gente poi ti mette la pecetta se rimani a parlare da sola con lui e te la mette giustamente perché ci avresti fatto un pensiero”. Lo scambio di battute ha provocato molti commenti: e voi, come giudicate Ilaria per questa confessione?

