C’è stata grande attesa per la semifinale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che ha premia le voci più belle del Paese, con partecipanti tra i sette e i quattordici anni. L’appuntamento è andato in onda venerdì 13 dicembre in prima serata su Rai 1, con Antonella Clerici alla conduzione e Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino in giuria. Dopo le consuete Blind Auditions, le audizioni al buio che caratterizzano il programma, ogni coach ha formato una squadra composta da nove giovani talenti, uno dei quali per ciascun team è stato già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”.

Durante la semifinale, gli altri otto ragazzi si sono sfidati in due quartine, con i coach che dovevano selezionare un solo concorrente da portare in finale per ogni quartina. Al termine della puntata, è stato rivelato quali tre concorrenti per ciascun team (i due scelti dai coach durante la puntata e il concorrente “Super Pass”) si sarebbero esibiti nella finale, prevista per venerdì 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai 1. In quella serata, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione del talent show.

“Mai visto uno così”. The Voice Kids, prima standing ovation per Francesco. Tutti impazziti, poi la sorpresa di Gigi D’Alessio







The Voice Kids, Francesco emoziona con La rondine di Mango

Francesco Maugeri, giovane violinista di soli 12 anni, è uno dei finalisti dell’edizione 2024 di The Voice Kids, il talent show di Rai 1 dedicato ai giovani talenti canori, condotto da Antonella Clerici. Il talentuoso musicista, che fa parte del team di Gigi D’Alessio insieme a Sofia Menegatto (13 anni) e Maria Sofia Corona (13 anni), ha già saputo conquistare il cuore del pubblico e dei giudici con le sue interpretazioni emozionanti.

In particolare, il suo esibizione con il brano “La Rondine” di Mango ha fatto breccia nei cuori di tutti, con un’intensità che ha fatto commuovere la madre del piccolo Francesco e catturato l’attenzione dei giurati. Clementino non ha risparmiato i complimenti per la sua straordinaria bravura. La performance, che mescola la bellezza del violino e una voce potente, ha reso ancora più unica la sua esibizione.

Già in precedenza, Francesco aveva stupito tutti con una versione toccante di “Voilà”, il celebre brano della cantante francese Barbara Pravi, accompagnato dalle sue note di violino. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica è diventata un marchio di fabbrica, rendendolo uno dei favoriti per la vittoria finale del programma.

Delicato come “La Rondine” di Mango, Francesco ci delizia con un’esibizione che merita la Finale di #TheVoiceKidsIt 😍 pic.twitter.com/aJ29pU8GW2 — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 13, 2024

Nel contesto di The Voice Kids, Francesco si distingue non solo per il suo talento musicale, ma anche per l’emozione che riesce a suscitare ogni volta che si esibisce. Il suo violino diventa lo strumento attraverso cui racconta una storia, creando un legame speciale con il pubblico. Non è un caso che molti lo vedano come uno dei principali candidati alla vittoria del talent show.