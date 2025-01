Lorenzo, altre grane al Grande Fratello. Sin dall’inizio del reality il modello milanese è nell’occhio del ciclone, sia dentro che fuori. Il flirt con Helena e poi la storia con Shaila che tra alti e bassi sembra proseguire ma anche le forti liti con gli altri compagni e da ultimo il cellulare-gate lo rendono uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Come sempre accade c’è chi lo ama e chi non lo può soffrire ma dopo l’ultima puntata molti del pubblico si stanno ribellando.

Sta facendo discutere e non poco la decisione degli autori del Grande Fratello di chiudere un occhio su Lorenzo ma anche su Luca, entrambi protagonisti di una chiara violazione del regolamento. Se il modello ha ammesso di aver sbirciato i profili social di due sue compagni quando è partito per la Spagna, l’attore ha infatti confessato che il famoso bigliettino con su scritto ‘No letto Jessica’ lo ha ricevuto di nascosto da Enzo Paolo.

GF, pubblico furioso per Lorenzo

Insomma, per farla breve hanno violato le regole. I provvedimenti tanto invocati dai telespettatori? Non pervenuti. Gli autori hanno deciso di “graziarli” anche se Alfonso Signorini ha promesso punizioni se questi atteggiamenti dovessero proseguire. Lorenzo tra l’altro è stato perdonato più volte a seguito di espressioni e comportamenti eccessivi, ha fatto notare il pubblico.

Ma la bufera è diventata ancora più forte quando si è scoperto che Lorenzo è uno dei prescelti per l’immunità in caso di eliminazione. Insieme a Shaila, Zeudi e Javier, anche lui ha ricevuto la possibilità di tornare in gioco nel caso in cui venisse eliminato. Una decisione che in molti sul web hanno interpretato come una vera e propria presa in giro. Insomma, la troppa clemenza da parte del GF per Lorenzo sta diventando sospetta. E facendo arrabbiare il pubblico.

È già tutto scritto #Lorenzo deve arrivare in finale,anche se è un #bullo , arrogante ,#GrandeFratello — Daniella Xxxx (@xxxx_daniella) January 24, 2025

ULLALLÀ che caso caro #grandefratello che il Bonus vada alla coppietta bulletta. #Lorenzo #Shaila Sempre più credibili complimenti. — LEXA (@laFletcher74) January 25, 2025

“Ma quanti regolamenti deve infrangere Lorenzo prima di essere penalizzato in qualche modo. È veramente vergognoso che se la cavi sempre così”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Invece di essere punito, Lorenzo ha avuto il biglietto di ritorno, poi dite che non è protetto”; “Comunque anche questa storia del bonus fatta apposta per tenere tranquillo Lorenzo… gli autori sapevano che sarebbe stato tra i preferiti”; “Shaila e Lorenzo col bonus rientro, fu così che mi passò la voglia di vedere il GF, per quest’anno stop”.